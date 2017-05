Zumo de aceitunas riojanas

Los aceites de oliva pueden clasificarse atendiendo a los análisis físicoquímicos y a los análisis organolécticos. El aceite virgen extra ocupa el lugar más importante dentro de esta clasificación. A continuación está el aceite de oliva, y por último el aceita lampante, cuya comercialización está prohibida.

El aceite de oliva virgen extra, sinónimo de máxima calidad, es aquel que conserva intactas todas sus características sensoriales y propiedades para la salud. Se puede considerar zumo de aceitunas sin aditivos ni conservantes, tiene una acidez menor de 0,8% y presenta unas características sensoriales agradables e identificables. Es en este primer nivel donde se sitúan los aceites acogidos por la Denominación de Origen Protegido Aceite de La Rioja. Es, por tanto, un alimento saludable, posee un gran valor culinario y una calidad contrastada, que viene avalada por el sello de la DOP Aceite La Rioja y por el logo europeo. Miguel Martínez de Quel, presidente de la DOP Aceite de La Rioja, apunta que «el producto amparado por una denominación de origen está sometido a estrictos controles.

Un sello de garantías A un buen trabajo siempre le debe acompañar una cualificación que permita reflejar en los lineales y diversos mercados que el trabajo es excelente. Por eso, la Denominación de Origen Protegida Aceite de La Rioja cuenta con una serie de distintivos que garantizan al consumidor que el aceite que está consumiendo es de la máxima calidad. Por eso, conviene conocer a la perfección estos sellos que evitan posibles fraudes. Los sellos de calidad europeos garantizan, por un lado, la calidad de un producto, y por otro lado, su origen. Los logos son garantía de calidad porque todos los productos que pertenecen a una denominación de origen son sometidos a estrictos controles y sólo los que superan dichos controles salen al mercado con el logo de calidad. También certifican el origen porque los productos que están acogidos a una marca de calidad son producidos, elaborados, etiquetados y envasados en una zona geográfica determinada. Por este motivo, sólo es Aceite de La Rioja aquel aceite que en su etiquetado lleva el logo de calidad. Por eso, la renovada imagen de la Denominación de Origen Protegida Aceite de La Rioja incluye el logo europeo de denominaciones de origen, obligatorio para los productos acogidos a marcas de garantía, como es la DOP Aceite de La Rioja. La Unión Europea estableció hace un año la obligatoriedad de incluir el logo europeo de denominaciones de origen en todos los productos acogidos a una marca de calidad con el fin de reforzar el concepto de DOP entre los habitantes de la Unión Europea.

En el caso del Aceite de La Rioja, desde el Consejo Regulador, realizamos controles en campo además de seguimiento de plagas, controles de calidad en el proceso de elaboración y en la trazabilidad del producto, y sometemos a los aceites obtenidos a análisis organolépticos y fisicoquímicos en paneles de cata y en laboratorios acreditados. Sólo el producto que supera los controles y alcanza los niveles de calidad establecidos sale al mercado con los logos de calidad europeos en el etiquetado», siendo de esta manera un aceite de oliva virgen extra de máxima garantía para el consumidor.

Otros 'aceites'

Un escalón por debajo de este primer nivel se encuentra el aceite de oliva virgen, sin la palabra 'extra'. Sigue siendo zumo de aceituna sin aditivos ni conservantes pero presenta algún defecto sensorial por mínimo que sea. Su acidez debe ser menor del 2%.

En el tercer escalón, el aceite de oliva que ya no tiene consideración de 'virgen' y que es un aceite de menor calidad al ser resultado de mezcla de aceites refinados y aceites vírgenes. Parte de esta mezcla se obtiene de refinar aceite de oliva lampante y al resultado se le añade un chorro de aceite de oliva, por lo que el aceite de oliva no es zumo de aceituna. Es apto para el consumo y debe tener un grado de acidez no superior al 1%.

Y finalmente está el aceite de orujo de oliva. Es el aceite de consumo de menor calidad apto para el consumo. Este aceite no puede ser considerado de oliva ya que es resultado de la mezcla de aceite de orujo refinado con aceite de oliva virgen.

El precio

La diferencia de precio entre un aceite de oliva y un aceite de oliva virgen extra de calidad no es muy significativa. «De hecho, en años de escasez de cosecha como éste, los precios de los distintos tipos de aceites tienden a igualarse. Los aceite de oliva de calidad inferior se ven obligados a incrementar su precio en años de escasez. A veces, nos sorprendemos cuando encontramos en el mercado algún aceite de oliva de baja calidad con un precio superior al de un Aceite de La Rioja», advierte a este respecto Miguel Martínez de Quel.