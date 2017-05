Pedro Ballesteros, natural de Quart de Poblet (Valencia) es el único Master of Wine español. Ingeniero agrónomo y Master en Viticultura y Enología por la Universidad Politécnica de Madrid, se gana la vida como funcionario de la Unión Europea en Bruselas. Pero en realidad, en que consiste ser un Master of Wine. Pedro Ballesteros explica que «hay que estudiar, y mucho, pero eso solo no es suficiente. Un candidato a MW debe demostrar su capacidad de análisis, síntesis y pensamiento crítico. El Instituto no es una universidad ni un MBA, así que da por hecho que el aspirante viene con el temario estudiado. Si en el examen preguntan cómo gestionarías el pH durante la vinificación, no empieces a explicar qué es el pH. Lo que quiere ver es cómo se pones en práctica todo lo que se sabe, no cuánto se sabes». El Master of Wine es una figura que se sitúa en la cúspide mundial de los expertos más acreditados y reconocidos en el mundo del vino. Tras un exhaustivo y muy exigente programa de estudios y prácticas que lo acreditan como un conocedor excepcional del vino como arte, ciencia y negocio, sus opiniones y actuaciones tienen una profunda influencia en el mercado del vino.