Un encuentro inolvidable

Los asistentes ayer a la 'Experiencia Degusta' comprobaron cómo se dieron la mano los deliciosos pinchos del 'Oslo 2' con Ginebras premium y tónicas de Royal Bliss, una marca de 'mixers' lanzada por el grupo Coca-Cola, lo que da una idea de la gran calidad de este producto. Como en anteriores experiencias, el encuentro se celebró en Centro Comercial Berceo frente, a 'Party Fiesta'.

GUÍA La experiencia Degusta Los pinchos de Oslo-2. Canapé de bacalao en aceite; emparedado de tomate, emparedado de lechuga y tortilla de patata. Combinaciones. Ginebra premium con Creative Tonic Water; Bohemian Berry Sensation; Creative Zero Azúcar y Exotic Yuzu Sensation.

El 'Oslo-2' puso 'a jugar' cuatro de sus creaciones gastronómicas: comenzaron con sus emparedados únicos, los clásicos, los de tomate y los de lechuga. Perfecto acompañamiento para el disfrute más profundo.

La tercera obra fue el canapé de bacalao en aceite, uno de los pinchos fundamentales de este local logroñés. Las texturas del bacalao y su aceite maridan con las mejores ginebras. Para terminar, su excepcional pincho de tortilla, una de las maravillas de las barras riojanas. El público disfrutó al máximo de una cocina sabrosa y sencilla que hace del sabor el principal de sus aliados.

Las tónicas Royal Bliss cuentan con ocho variedades entre las que se incluye una versión 'zero azúcar', con notas cítricas bien marcadas y con un trasfondo ligeramente dulce, así como tónicas, soda y un ginger.

Así son cada una de estas tónicas. La 'Creative Tonic Water' posee un sabor familiar que lleva hasta toques inesperados. «Como esos momentos que sabes cómo empiezan pero no cómo acaban», explicaron. La 'Bohemiam Berry Sensation' no se conforma con llevar el camino que marcan los demás, es un espíritu libre. Está compuesta por matices bien definidos, que le dan agresividad y carácter. Es una de las grandes apuestas de los creadores de Royal Bliss. La 'Creative Zero Azúcar Tonic Water' representa la imagen del clásico que se vuelve más delicado y dulce en esta versión, demostrando que no hace falta tener azúcar para despertar la imaginación. La cuarta de la cata y el maridaje gastronómico dio paso también a la 'Exotic Yuzu Sensation Tonic Water', una mezcla de matices cítricos y alma refrescante. Sus matices vegetales hacen que sea imposible clasificarla, pero la convierten en un 'mixer' único y especial.

Los pinchos del 'Oslo-2' vivieron un reto del que salieron triunfantes por la singularidad de sus elaboraciones y porque el público asistente pudo disfrutar al máximo con una cata tan arriesgada como divertida en la que se volvió a demostras que no existen combinaciones imposibles, que la gracia de cada maridaje reside en la imaginación de los que lo proponen y en las ganas de aventura de los que los disfrutan. Una experiencia única.