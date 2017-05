En 'Donde Fede' y en el 'Café Ibiza' bordan las tortillas

Es la tortilla de patata el reflejo de un espíritu meticuloso, la constatación de un esfuerzo constante, la puesta en escena sobre la barra del bar del cariño que se siente por esta profesión. No es difícil hacer una buena tortilla de patata: tan solo requiere de buenos productos y de bastante tiempo; dos cuestiones, producto y tiempo, que ponen de manifiesto sin duda alguna las ganas de un bar por hacer todos los días un buen trabajo, que cause complicidad con sus clientes.

Hacer una buena tortilla de patata lleva su tiempo. Pelar, freír, batir, y darle la vuelta. Salen no muchas raciones, y vuelta a empezar para aliviar al cliente sus ganas de comer esa tortilla de patata. Porque elegimos los bares de nuestra vida en relación, por ejemplo, a su tortilla de patata. Las hay muy cuajadas, otras menos. Las hay con cebolla o sin ella. Rellenas o no. Más secas o más jugosas, porque cada uno tiene un gusto diferente por esta receta que sin duda hay que defender cada día desde la barra de un bar. Es la tortilla un ejercicio de gran restauración, sobre el buen gusto y buen hacer de los que en ese bar trabajan.

Degusta LA RIOJA, conocedor de esta realidad, puso en marcha un concurso que pretende y ha conseguido reconocer año tras año las dos mejores tortillas de patata de Logroño: la mejor tortilla tradicional y la mejor tortilla con...

Se presentaron 49 tortillas: 26 en la tradicional, y 23 con más ingredientes



De chorizo, de jamón, de queso de cabra, e incluso hasta con plátano



Chefs y expertos en gastronomía probaron todas las tortillas

Y de nuevo, la elección no fue sencilla. De entre las 49 tortillas presentadas a esta sexta edición, el jurado tuvo que elegir dos, una en la categoría de 'tortilla tradicional' (26 candidatas) y otra para 'tortilla con' (23 candidatas). La ganadora en la primera categoría fue la que elaboran en 'Donde Fede', y en la categoría 'con' triunfó la que hacen en el 'Café Ibiza', que por ser de temporada cambiaron la cebolla por los ajetes tiernos, y el jurado no pudo resistirse a su sabor fresco y vegetal.

Una compleja decisión Reconocía Lorenzo Cañas sobre el escenario antes de conceder el premio a la mejor tortilla tradicional que «no es una labor sencilla la que tenemos que realizar». Se refería al hecho en sí de tener que probar las 49 tortillas para saber cuáles eran las mejores en cada un de las categorías. «Cada año es más complicado tomar una decisión, y lo hacemos con absoluta honestidad», explicó a los asistentes invitados: a los restauradores logroñeses que decidieron concurrir a esta sexta edición. El jurado tuvo que valorar el sabor, la presencia y la textura como principales atributos de una buena tortilla de patata. Todas las tortillas fueron probadas y calificadas. María Carmen Sanz, directora de la Escuela de Hostelería; los chefs Lorenzo Cañas, Nuria del Moncloa, Ventura Martínez y Gabi; los miembros de la Academia de Gastronomía de La Rioja, Francisco Díaz Yubero y Manolo González; y el periodista Sergio Moreno formaron este jurado.

En la tortilla tradicional quedó en segunda posición la Cervecería Dante y en tercer lugar la Cafetería Bracos. En el caso de la 'tortilla con', el segundo lugar fue para la Cafetería Frankfurt y el tercero para la Cafetería Olimpo.

Así quedó el podio de los bares ganadores de esta sexta edición de este importante concurso de tortillas logroñés. Se trata de año tras años reconocer el trabajo de bares que cuidan esta receta que forma parte de nuestras vidas, que se hereda y que cada día de una y otra forma está presente en almuerzos, meriendas o cenas de los logroñeses. El nivel de la restauración de una ciudad se puede medir por la calidad de sus tortillas de patata. Y este concurso deja constancia del cuidado y el esmero que le ponen los hosteleros logroñeses a esta cuestión.

Casi medio centenar de participantes con una misma ilusión compartida: ser por un año la mejor tortilla de la capital. Para lograrlo requiere de la acreditación de un jurado formado por cocineros y especialistas en el mundo de la gastronomía. Probaron todas y cada una de las tortillas que concurrieron a esta final que se desarrolló el pasado jueves en la Plaza de Abastos de Logroño.

Un total de 49 tortillas, 26 en la tradicional, y 23 en la de categoría 'Con...'. En la primera se ponía de manifiesto cómo con los cuatro mismos ingredientes (patata, huevo, cebolla y aceite) el resultado puede ser totalmente diferente. Porque no hay dos tortillas idénticas, cada bar adquiere un toque propio y exclusivo. «Se ve claramente la apuesta que hace cada uno por cuajar la tortilla a su gusto», explicaba Ventura Martínez. Un debate, sobre el punto que debe tener el huevo, que el propio Lorenzo Cañas, maestro de todos, explicó tras otorgar el premio al ganador. «Debemos ser en los bares meticulosos con el asunto del huevo», indicaba a los asistentes. «En nuestra casa podemos dejar el huevo poco cuajado porque la hacemos y nos la comemos». Esto en casa. «En el bar no podemos hacer lo mismo. No se hace y se come al momento», argumentaba. «Así que mi consejo es que se cuaje bien el huevo». Porque para Lorenzo Cañas, «la clave está en pochar bien la cebolla, freír bien la patata, y usar un buen aceite». Con esto es difícil no conseguir una tortilla de bandera.

La historia está clara en la primera de las categorías. Pero este concurso también deja volar la imaginación... pero has cierto punto. En la categoría de Tortilla Con se pone de manifiesto la apuesta que hacen los bares por una tortilla original y única, pero sin olvidar que debe estar buena. Un total de 23 bares de Logroño optaron al premio final. Y mostraron la gran imaginación y creatividad existente en esta categoría. El jurado pudo degustar tortillas con diversos ingredientes. Las hubo algo más tradicionales con pimientos rojos y verdes. Otras con queso de cabra, alguna apostó por las gambas, y las que acumulan capas casi infinitas de productos como el queso, el jamón cocido, o la mayonesa. Las hubo de patata y bacalao, o la que resultó ganadora con deliciosos ajetes tiernos de temporada. Incluso se probaron tortillas con... de productos novedosos para lo que es habitual por estas latitudes: el plátano. De chorizo, de jamón... multitud de variaciones para dejar constancia de que las tortillas de patata pueden soportarlo todo, si bien es cierto que no todas, como es lógico, fueron del gusto del experto jurado.

Patrocinadores

Esta sexta edición del concurso de tortillas de Degusta LA RIOJA fue posible gracias a la colaboración de unos patrocinadores que con su apoyo ayudan a que cada año Logroño y los logroñeses sepan a qué bares deben acudir para degustar las mejores tortillas de patata.

IMF Menaje de Cocina, Molteni-Moscato, Bodega Monte Real, DAMM, Avícola Preciado y Coca Cola apuestan de forma decidida por este concurso y ayudan a su puesta en marcha año tras año. Destaca su participación a través de la concesión de varios premios que ayudan a reconocer la labor de los participantes en este concurso de tortillas.