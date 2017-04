Amor en la barra de un bar

El próximo viernes cinco de mayo se va a vivir una 'Experiencia Degusta única', el maridaje de tónicas Royal Bliss con la fantástica cocina de la cafetería restaurante 'Oslo 2' (Calle Portales 9), uno de los locales clásicos del centro de Logroño, un espacio que destaca por su maravillosa barra: su bacalao en aceite es una gozada, la tortilla de patata rezuma calidad y sus famosos y jugosos emparedados tienen personalidad propia, sin olvidar los pimientos rellenos, el lomo con pimientos o los calamares en su tinta.

El 'Oslo 2' posee, además, un espacio para celebraciones y en cuanto llega el buen tiempo la terraza es una de las más visitadas de Logroño. En definitiva, un lugar maravilloso para desayunos, almuerzos, menús, meriendas y hasta cenas.

Por su parte, Royal Bliss, una de las grandes apuestas del grupo Coca-Cola, es un producto soñado, diseñado y lanzado en España que ofrece lo que el consumidor y el bartender buscaba, un mixer premium con una calidad excepcional. Royal Bliss cuenta con ocho variedades entre las que se incluye una versión 'zero azúcar', con notas cítricas bien marcadas y con un trasfondo ligeramente dulce, así como tónicas, soda y un ginger.

Así, figuran la tónica 'Creative Tonic Water', la 'Bohemiam Berry Sensation', la 'Creative Zero Azúcar Tonic Water', 'Exotic Yuzu Sensation Tonic Water', que serán catadas el viernes. Además, también tienen 'Elegant Soda', 'Expressive Orange', 'Ironic Lemon' e 'Irreverent Gingerale'.

'Creative Tonic Water' posee un sabor familiar que lleva hasta toques inesperados. Como esos momentos que sabes cómo empiezan pero no cómo acaban, en los que simplemente te dejas llevar. Una leve introducción al caos.

Por su parte, la 'Bohemiam Berry Sensation' no se conforma con llevar el camino que marcan los demás, es un espíritu libre. Está compuesta por matices bien definidos, que le dan agresividad y carácter. Representa el estímulo que te hace salir de la zona de confort, explican sus creadores. La 'Creative Zero Azúcar Tonic Water' representa la imagen del clásico que se vuelve más delicado y dulce en esta versión, demostrando que no hace falta tener azúcar para despertar la imaginación. Matices diseñados para los paladares acostumbrado a sabores complejos. Se trata de un sabor dispuesto a romper estereotipos, la puerta a salirse de la ruta preestablecida.

La cata se completa con 'Exotic Yuzu Sensation Tonic Water', una Mezcla matices cítricos y alma refrescante. Los matices vegetales hacen que sea imposible clasificarla.

