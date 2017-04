«Esta semana en Calahorra todo gira en torno a la verdura»

Dice Luis Martínez-Portillo, alcalde de Calahorra, que las Jornadas Gastronómicas de la Verdura «se fundamentan en tres pilares: los menús de los restaurantes, la ruta de pinchos y el programa de actos, que cada edición intentamos mejorar introduciendo novedades. En estos veintiún años no sólo han evolucionado, sino que han crecido, han mejorado, han sido declaradas Fiesta de Interés Turístico Regional y se han consolidado como el evento gastronómico más relevante de La Rioja, alcanzando gran proyección nacional. Comenzaron como una actividad y ahora son todo un evento turístico-gastronómico en el que se implica toda la ciudad. Ese el cambio más significativo. Surgieron con los menús de los restaurantes y un pequeño mercado y dos días de celebración y hoy sin perder ese espíritu inicial se ha conseguido aglutinar alrededor de las verduras actividades deportivas, musicales, infantiles, juveniles, musicales, educativas, turísticas, culturales, comerciales, etc. Esta semana en Calahorra todo es verdura. Podemos decir que han sufrido una gran transformación sin perder su esencia, que son la exaltación de las verdura de Calahorra», explica.

Las Jornadas de la Verdura de Calahorra suponen una de las claves de bóveda de la primavera calagurritana junto a la Semana Santa y Mercafórum. ¿Qué importancia tiene la gastronomía en todas estas actividades?

La primavera en Calahorra es un sin parar. El Mercafórum, la Semana Santa, declarada de Interés Turístico Nacional, y las Jornadas Gastronómicas de la Verdura, Fiesta de Interés Turístico Regional, son los tres eventos que se celebran en esta época del año y que, sin duda, son los más importantes y multitudinarios del año. Importantes por el reconocimiento que han conseguido y por la repercusión nacional que tienen y multitudinarios porque son los tres reclamos fundamentales para visitar nuestra ciudad. La ocupación hotelera alcanza su récord, los restaurantes cuelgan el cartel de completo y la calle se llena de gente. De hecho, en esta época la oficina de turismo es cuando más visitas registra. La gastronomía es protagonista en las Jornadas Gastronómicas de la Verdura. En la Semana Santa calagurritana no, aunque sí que es verdad que la gastronomía calagurritana siempre es un atractivo más para conocer Calahorra y que enriquece y completa cualquier plan en nuestra ciudad. De hecho, los turistas que vienen a ver una procesión o a recorrer el Mercafórum se quedan a comer en Calahorra y disfrutan de un día entero en nuestra ciudad.

LAS FRASES Gastronomía «La ruta de pinchos y los menús son dos de los principales atractivos» Pasarela de moda «Hemos conseguido organizar una actividad única en el mundo» Comer y beber «Somos privilegiados. Comerse unos espárragos recién cogidos es un lujo» Huerta de Calahorra «Nuestros mercados son el mejor escaparate de los productos de aquí»

¿Se habla de cien actos como un número redondo e icónico o como representación de la cantidad de actividades que se desarrollan en torno a las verduras calagurritanas?

Se destaca el número de actos porque cada edición el programa es más completo e incluye más actividades, debido a que hay más colectivos y entidades que se suman a estas Jornadas Gastronómicas de la Verdura y con sus aportaciones engrandecen y mejoran el programa. Hablamos de cien actos que tienen como protagonistas a los productos de la huerta calagurritana y que están dirigidos a todos los públicos. En la fiesta de la verdura todos, pequeños, jóvenes y mayores, se lo pasan muy bien. Es un plan familiar prefecto.

¿Siguen siendo estas jornadas el evento más participativo de cuantos se organizan en Calahorra?

Sí, cada edición el Ayuntamiento cuenta con más colaboradores a la hora de elaborar el programa. Este año son más de ochenta. Hemos conseguido la implicación de toda la ciudad y ese el éxito de estas Jornadas.

La ruta de pinchos y los menús de la verdura de los restaurantes calagurritanos continúan siendo dos de los principales atractivos de las jornadas... ¿Han pensado en realizar algún tipo de premio dado el gran nivel de las elaboraciones gastronómicas calagurritanas?

No, porque los hosteleros de la ciudad no lo quieren. Es una propuesta que se ha planteado y valorado en las reuniones que mantiene la concejala de Turismo con los propietarios de los bares y restaurantes que participan en las Jornadas pero nunca les ha interesado realizarla. De todas las maneras, sería muy difícil premiar sólo un pincho o un plato de un menú porque son todos excepcionales. Los cocineros hacen un gran esfuerzo para superarse edición tras edición y ofrecer siempre un pincho o un menú mejor cada año. Sus propuestas son joyas culinarias.

¿Cuáles son los actos fundamentales de las Jornadas de la Verdura, los que nunca pueden fallar?

Es difícil porque son muchos actos, pero si tengo que elegir... Creo que si el Mercado de la Verdura no se celebrara el fin de semana, los restaurantes no ofrecieran sus menús y los bares su Ruta de pinchos y las tiendas no vendieran verdura de calidad, no tendrían mucho éxito estas Jornadas. Y otro de los actos que se han convertido en fundamental para el público con el paso de los años es la Pasarela 'Ciudad de la Verdura'.

Moda y verduras. Ésta parece que es una de las claves por las que han apostado en la programación de las Jornadas. ¿Cuál es el principal motivo?

El desfile de moda surgió como un reclamo más para visitar Calahorra durante las Jornadas con la idea de unir moda y verdura, llamar la atención y lanzar el mensaje de que las verduras están de moda y que en Calahorra las verduras hasta visten. Ha calado y la verdad es que la Pasarela tiene mucho éxito, congrega a unas mil personas. Es el único desfile de trajes confeccionados con verduras, hemos conseguido organizar una actividad única, que sólo se hace en nuestra ciudad. Los alumnos del Grado de Moda de la Esdir, las alumnas y profesoras del centro de formación La Planilla y la directora de la Pasarela y profesora de la Esdir, Cristina García, hacen un excelente, excelente trabajo con el que hemos conseguido estar el Museo del Traje de Madrid este año y salir en todos los medios nacionales. Este binomio ha sido un acierto promociona las Jornadas y proyecta la imagen de Calahorra.

Los mercados de la verdura son muy especiales para los calagurritanos. De la huerta a la mesa. ¿Cómo los viven los visitantes de grandes ciudades en las que puede parecer casi utópico el consumo de productos tan frescos?

Somos unos privilegiados. Comerse unos espárragos recién cogidos es un lujo. O unas alcachofas o una coliflor directamente de la huerta a la mesa es una gran suerte. Aquí todos los productos que consumimos son kilómetro cero. Nuestros mercados son el mejor escaparate de los productos que se cultivan en la huerta calagurritana, que son muy variados y de gran calidad. Todos los jueves en el mercadillo hay varios puestos de verduras, en los que los agricultores locales venden las verduras de temporada recién cogidas, más frescas imposible. A primera hora de la mañana están en la tierra y a las 11 horas ya están en el mercado. Cuando los visitantes se acercan al mercadillo y al Mercado de la Verdura se sorprenden de la calidad de nuestras verduras, hay algunas como la borraja que es desconocida para muchos de ellos. Da gusto ver salir a la gente del Mercado con bolsas llenas de verduras. Los turistas no se cansan de piropear nuestras verduras y de destacar el privilegio que tenemos en Calahorra de poder alimentarnos con los productos kilómetro cero. Estas verduras son las que nos han convertido en la Ciudad de la Verdura, así que un reconocimiento y agradecimiento especial para los agricultores de Calahorra.