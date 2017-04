«No conocía la borraja, y ahora me gusta mucho»

Licenciada por la Universidad de Navarra, esta gaditana regresó a su tierra para trabajar en el Diario de Cádiz. Fue en un periódico donde arrancó curiosamente la historia profesional de la que ahora es uno de los rostros televisivos relativos a la información más reconocidos. De hecho, se asoma diariamente a las pantallas de nuestras casas todos los mediodías para la primera edición de unos informativos, los de Antena 3, que cuentan con la confianza de los telespectadores.

Esta gaditana ha sido elegida como madrina de estas Jornadas de las Verduras de Calahorra, de las que se confiesa fiel seguidora durante todo el año. «El espárrago me parece un manjar», explica pero sin olvidarse de otra verdura más desconocida pero que al probarla se convierte en una fija de cualquier mesa. «También me gusta mucho la borraja, que de hecho, como yo soy de Cádiz, descubrí en una de las presentaciones de las jornadas en Madrid», indica.

Su profesión le quita muchas horas de cocina. Es más, su momento más determinante del día llega justo cuando el resto del país almuerza. Por eso, «cocino cuando puedo. Tengo la suerte de que mi hijo es un amante de las verduras y los fines de semana comemos muchas verduras. Me gusta ir a comprarlas frescas». Es de las que manifiesta una sincera pasión por el mercado, sin duda su Cádiz natal ayuda mucho a mantener una sincera y cercana relación con el producto fresco.

En relación a su nombramiento como madrina de estas Jornadas, la periodista andaluza reconoce sentirse muy orgullosa, reconociendo lo que esto significa, pues no es el primer contacto que va a tener con esta cita calagurritana. «Hace unos años me invitaron a una presentación de estas jornadas en Madrid y quedé encantada. Y en otra ocasión, tuve la oportunidad de presentar una comida en una restaurante de Madrid. Lo cierto es que el proyecto me encanta», apunta.

Además de la promoción de las verduras como productos principal y excelente de la huerta riojana, de los menús de los restaurantes y los pinchos en los bares, otro acto central de este evento es la pasarela de moda. «No he tenido la oportunidad de ver el desfile», confiesa, «aunque lo poco que he visto me parece una obra de arte», advierte. «De hecho, algunos de los trajes jamás diría que están confeccionados con verduras», cierra Sandra Golpe.