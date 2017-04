Pasión por la paciencia

El enólogo Lauren Rosillo habla de la filosofía de Finca Valpiedra como un verdadero ejercicio de paciencia: «El vino es producto de la lentitud, de maduraciones sin prisas, de un trabajo medido en la viña, de aguante y esperanza, de mirar al cielo y soñar cómo vendrá la vendimia. Luego llegan las elaboraciones. Y no puede haber prisa, todo surge de la constancia y la lentitud. Si tienes prisas te equivocas; si quieres acelerar cualquier proceso estás perdido». Así se expresa un enamorado del sorprendente meandro en tres terrazas que se abrazan al Ebro antes de su entrada en Fuenmayor: «Éste es un enclave privilegiado para el vino, un lugar único donde la naturaleza parece que se ha confabulado para que el tempranillo ofrezca la mejor de sus respuestas por finura y aromas». Finca Valpiedra es un espectacular paisaje que se distribuye en tres terrazas que bajan hasta el lecho del río y que se dividen en catorce parcelas diferentes, con altitudes de entre 406 y 427 metros. «Los suelos de este viñedo tienen un perfil franco-arenoso con superficie cubierta de cantos rodados y un nivel medio de caliza. Ese manto pedregoso que alfombra el viñedo confiere a la finca no sólo su nombre, sino también la capacidad de los viñedos para retener el calor del sol y ayudar en la maduración, al tiempo que inhiben la deshidratación de las cepas al impedir la rápida evaporación del agua en los días cálidos del verano», subraya Lauren. El enólogo explica que este suelo de piedras (común en grandes zonas vitícolas del Ródano y que no es excesivamente habitual en Rioja) otorga «una personalidad inconfundible a nuestros vinos, con un carácter mineral, balsámico y estructurado».

GUÍA Finca Valpiedra Dirección. Término el Montecillo s/n., 26360 Fuenmayor, La Rioja (acceso por Cenicero) Telf: 941 450 876. Mail: info@bujanda.com www.fincavalpiedra.com

La vendimia es manual y en cajas, con una primera selección de racimos en las propias cepas y otra posterior en mesa al llegar las uvas a la bodega. La uva seleccionada se vacía en la tolva donde se despalilla para pasar a los depósitos de fermentación. La bodega cuenta con 31 pequeños depósitos en los que fermentan por separado las diferentes variedades de uvas de las distintas parcelas (tempranillo, graciano y maturana tinta). Sólo se elaboran dos vinos Cantos de Valpiedra y Finca Valpiedra en la peculiar sala de crianza de la bodega, donde descansan 2.500 barricas de roble apiladas en un máximo de tres alturas. «Es impresionante verla, pero tenemos vinos de varias añadas en su proceso de crianza», relata Lauren.

Inaugurada en 1999 por la familia Martínez Bujanda, Finca Valpiedra es la única bodega de Rioja perteneciente a la Asociación Grandes Pagos de España: «Seguimos el clásico estilo bordelés, con un único viñedo y dos únicos vinos elaborados exclusivamente con las uvas del pago: Finca Valpiedra, nuestra principal referencia, y Cantos de Valpiedra, ambos identificados con el suelo pedregoso que caracteriza la finca y que condiciona, junto con el microclima propio, el perfil de nuestros vinos».