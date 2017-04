El mejor restaurante del mundo está en Nueva York

El restaurante neoyorquino Eleven Madison Park se ha consagrado como el mejor del mundo, en una lista en que el español El Celler de Can Roca bajó al tercer puesto después de haber liderado el ranking en dos ocasiones. El chef Daniel Humm explicó que «lo que realmente importa es lo que sienten nuestros clientes. El restaurante es mucho más que todos nosotros», explicó Will Guidara, copropietario de Eleven Madison Park, durante el acto celebrado en Melbourne (Australia) en el que se anunciaron 'Los 50 mejores restaurantes del 2017', una lista que elabora anualmente la revista británica 'Restaurant'.

La clasificación supuso un revés para el italiano Osteria Francescana, propiedad de Massimo Bottura, que descendió al segundo puesto, y un éxito para el francés Mirazur, de Mauro Colagreco, que escaló del sexto al cuarto lugar.

«Cada vez hay mejores restaurantes en el mundo y obviamente un nivel altísimo y con derecho estar arriba, es difícil mantenernos», dijo Joan Roca, de El Celler de Can Roca, al finalizar la gala en la que abundaron los abrazos entre los chefs y los comentarios sobre los ascensos y descensos que se viven cada año. El Celler de Can Roca cedió el segundo puesto que ocupó en el 2016 para quedar en tercera posición, pero recibió el galardón 'Arte de la Hospitalidad'. Joan Roca destacó que este premio es un reconocimiento «al equipo de sala que recibe, mima y cuida a los clientes».

A pesar del descenso del cuarto al quinto puesto, el cocinero peruano Virgilio Martínez expresó su satisfacción por haber recibido el premio 'Chef Choice Award 2017' y porque su local, Central, en Lima, fue el mejor de Sudamérica. «Lo veo como un tema que trae felicidad a toda la gente del Perú, a mis amigos y al equipo (...) quiero regresar y darles un abrazo, besarlos», comentó Martínez.

La lista de los diez mejores incluyó también a los restaurantes españoles Asador Etxabarri, en Axpe, de Víctor Arguinzoniz, que escaló una posición, a la sexta, y Mugaritz, el establecimiento de de Andoni Luis Aduriz, en Rentería, que bajó del séptimo lugar que ocupó el año pasado al noveno. Otro restaurante peruano con influencia japonesa, el Maido, en Lima, de Mitsuharu Tsumura, ocupó el octavo puesto tras subir cinco, mientras que el séptimo lugar se lo llevó Gaggan, de Gaggan Anand, en Bangkok, y el Steirereck, de Heinz Reitbauer, cerró el 'top ten'.

Los también españoles Tickets (Barcelona), de los hermanos Adriá; Arzak (San Sebastián), de Juan Mari Arzak y Azurmendi (Vizcaya), de Eneko Atxa, acabaron en 25, 30 y 38, respectivamente. Elena Arzak, quien fuera nombrada en el 2012 la mejor chef femenina, comentó antes de la gala que el restaurante de su familia ha estado muchos años en la lista. «Hemos recibido premios mi padre como yo, hemos estado mas arriba mas abajo, estar allí es importante, somos afortunados nos ha ido muy bien», remarcó la cocinera vasca,

En la prestigiosa lista también hay varias cocinas latinoamericanas como el brasileño D.O.M., de Álex Atala, que ocupó el puesto 16; el mexicano Pujol, de Enrique Olvera, el 20; su compatriota Quintonil, de Jorge Vallejo, el 22; el peruano Astrid y Gastón, de Gastón Acurio, el 33; y Boragó, de Rodolfo Guzman, en Santiago de Chile, el 42.

El restaurante Cosme, en Nueva York, de comida mexicana y también de Enrique Olvera -que tiene así dos establecimientos en la lista-, entró en la posición 40, mientras que la mejor nueva incorporación recayó para el Tegui, de German Martitegui, en Buenos Aires, en el puesto 49. Antes de anunciar la lista de este año, el maestro de ceremonias Mark Durden-Smith entregó el premio 'Miele one to watch' (el restaurante a tener en cuenta) a Disfrutar, de los chefs Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch, que abrió sus puertas en diciembre del 2014 en Barcelona.

El mejor pastelero

El galardón de mejor chef pastelero se fue para Dominique Ansel y el de mejor chef mujer para Ana Ros. El restaurante francés Septime se mereció el premio de la sostenibilidad responsable. El Dinner Club Life Achievement, que reconoce toda una vida profesional, cayó en manos del británico Heston Blumenthal, quien comentó que «los premios son fantásticos, pero no hay que confundirlos con la realidad. Todos esos cocineros que trabajan con pasión y emoción y no han ganado premios, no son los segundos mejores», comentó el chef británico.

El ranking de los 100 mejores restaurantes se elabora a partir de los votos de poco más de 1.000 personas «del sector» elegidas por la revista 'Restaurant'. La publicación ha dividido el mundo en 26 regiones y en cada una de ellas ha seleccionado un panel de 40 personas, cada una de las cuales emite 10 votos.