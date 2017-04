La verdad es que no me gustan mucho las listas, las sesudas (o no tanto) clasificaciones en las que sanedrines expertos en las cosas del comer catalogan y colocan como en anaqueles quiénes son los mejores cocineros del mundo. Creo que a lo sumo pueden servir como testigos de tendencias, pero de ahí a colocar en la cúspide por encima de otros a unos cocineros me parece un verdadero atrevimiento que está mucho más en relación con la trascendencia comercial que su compenetración con la realidad. Las listas devoran a los cocineros, casi nadie es capaz de permanecer dos años en la cúspide. Van salteándose los primeros, después les llega una decadencia y muchos de ellos desaparecen en el fragor del mundo mediático y descabellado que en demasiadas ocasiones rodea a la cocina. El menú de Mugaritz del año pasado ha sido, casi con toda seguridad, el mejor de su historia. Pues bien, baja del séptimo lugar al noveno. Es curioso cómo Massimo Bottura, aupado el año pasado al cetro mundial por 'The 50 Best Restaurants', pasa a un segundo puesto por la fuerza adquirida por Eleven Madison Park, el restaurante neoyorkino de Daniel Humm. Como relata Cristina Jolonch este chef está formado en la cocina suiza más ortodoxa. Con 14 años decidió dejar la escuela para formarse como cocinero y, después de pasar por varios restaurantes top como Le Pont de Brent (Montreux, Suiza), con tan sólo 24 años consiguió su primera estrella Michelin a cargo de los fogones de Gasthaus Zum Guft, Más tarde, en el 2003, decidió dar el salto para establecerse en San Francisco, aunque pronto decidió que su futuro estaba en Nueva York. Y así es como en el 2006 llegó al Eleven Madison Park, primero como cocinero, puesto que su propietario Danny Meyer (empresario neoyorquino, socio en Shake Shack, Grammercy Tavern, The Modern o Blue Smoke) que había arrancando el negocio en 1998 buscaba fichar un chef ejecutivo que hiciera girar el restaurante hacia la alta cocina. Humm aceptó, pero puso una condición: contar con un gerente, como general manager, que se hiciera cargo del día a día del restaurante. Y así es como su actual socio, Will Guidara, llegó a su vida. Conocidos ahora en Estados Unidos como la 'power couple' ('una pareja poderosa'), juntos decidieron comprar Eleven Madison Park en el año 2010. El restaurante funciona sin carta y tiene un único menú degustación. Su plato estrella es el pato asado con miel y lavanda. Y ahora surge la pregunta. ¿Cuánto durará en la cima este restaurante? ¿Será capaz de soportar la fama y los cantos de sirena de 'The 50 Best Restaurants'? La presión es máxima, el circo devora a sus propios hijos y la cocina mundial se recrea en listas y más listas, en sub-listas y en listas de la mejor cocinera, el mejor plato y así una inagotable fuente de ingresos para los patrocinadores y urdidores de estas tramas mediáticas. Por eso al final me quedo con la Guía Michelin, que puntúa a los cocineros en relación a un estándar de calidad y no a una fútil comparación o carrera entre ellos. ¿Es mejor Joan Roca que Álex Atala? ¿Es superior el alucinante horno del Asador Etxabarri, en Axpe, de Víctor Arguinzoniz que el nuevo menú 'Tierra' de Francis Paniego? No se puede comparar la música de Mozart con la de los Ramones, ni la pintura de Picasso con la de Velázquez. Son mundos tan diametralmente encontrados que hacer una lista con ellos en el fondo sólo sugiere que detrás existe un incentivo comercial en el que los chefs entran para mantener a salvo sus respectivos intereses.