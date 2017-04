El placer de comer muy bien

Santiago Araque cocina verdades en Briñas; gastronomía de productos excelsos a los que ofrece su toque personal de autenticidad y gusto. Esta es la indiscutible esencia del Bodegón Ayala, uno de esos espacios de los que se puede decir que se come bien, que se come con afabilidad. Ya lo dejó escrito Juan Echanove en su blog: «Comimos de locura. Además de las chuletillas al sarmiento, que ya era de esperar que estuvieran buenas, nos deleitamos con unos pimientos 'najeranos' asados en su punto, y con el equilibrio exacto de picante y dulce que estos pimientos han de tener. ¡No miento si digo que son los mejores pimientos que he comido en mi vida!», escribió el actor con más sentido gourmet de España y un gran enamorado de la gastronomía de La Rioja.

Bodegón Ayala Dirección. Calle Real, 2. 26290; Briñas. Telf. 941 31 22 12. Web. restauranteayala.es Especialidades. Alcachofas naturales con jamón, menestra de verdura, chuletillas al sarmiento, presa Ibérica a la brasa, churrasco argentino, lubina, bacalao a la Riojana, chicharro, merluza en salsa de chipirones, postres de la casa. uVenta de vinos con el precio de bodega.

Y no se quedó ahí el maestro Echanove, ya que alabó los boletus edulis, las croquetas y unos puerros en vinagreta dignos del Papa de Roma...

Y no le falta razón a Juan Echanove, ya que lo que persigue Santiago Araque es que el comensal disfrute al máximo de su cocina: «Para ello es esencial encontrar un buen producto y darle el mejor trato posible en la cocina. Yo me preocupo mucho de mis proveedores. Tengo una verdura excepcional que la consigo de mis abastecedores de la plaza de Logroño. La calidad es máxima y siempre con productos de temporada para quitarse el sombrero», explica.

Los primeros platos que destacan son la menestra natural, las pochas a la riojana, las alcachofas con jamón, las patatas a la riojana y el revuelto de ajetes.

En cuanto a carnes sobresalen las chuletillas al sarmiento, la presa ibérica, el rabo de buey al vino tinto y el churrasco argentino, «muy entreverado y con la grasa perfecta para que sea un verdadero manjar», explica Santiago, que es uno de los pocos cocineros que hace este asado en La Rioja. Los pescados también destacan por su calidad: «Tenemos lubina, un chicharro magnífico, bacalao a la riojana y una deliciosa merluza en salsa de chipirones». Estos platos son los que se pueden encontrar en el menú especial.

En el restaurante existe además una gran carta de vinos y también funciona como tienda. Uno de los espacios más curiosos y hermosos del local es el calado que horada el interior de la tierra. Allí Santiago guarda un tesoro, un vino espumoso familiar que es una verdadera gozada para los sentidos.