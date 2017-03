Una oportunidad única y maravillosa

Para el que esto firma se trata de un verdadero acontecimiento porque la cocina de Lorenzo es una de las más grandes de cuantas se cultivan en España y para muchos riojanos es una desconocida. No exagero un ápice cuando escribo de las altas cotas a las que llega el cocinero del barrio de Ballesteros, un origen del que se siente profundamente orgulloso.

Maestros de la talla de Juan Mari Arzak, Pedro Subijana o Luis Irízar, padres de la Nueva Cocina Vasca, son unos verdaderos enamorados del soberbio quehacer de Cañas, el gran codificador de la cocina riojana contemporánea y el hombre que capitaneó la primera generación de cocineros que llevó a nuestra culinaria a la modernidad. Lorenzo Cañas dirigió en Logroño el restaurante 'La Merced', el mejor restaurante de toda la historia de La Rioja y uno de los mejores del mundo, tal y como proclamaron los críticos gastronómicos de la época. Se inauguró en 1983 y recogió infinidad de parabienes tanto por la forma tan extraordinaria de cocinar de Lorenzo como por el espíritu que se respiraba en sus salones.

Contaba con cuarenta trabajadores, tuvo el primer somelier que hubo en La Rioja, estaba instalado en un palacete renacentista y Viña Ardanza del setenta era su vino de la casa. Lorenzo Cañas fue, por ejemplo, la primera persona que trajo el jamón ibérico y el salmón ahumado a un restaurante a Logroño en los años setenta, el primero al que las bodegas de La Rioja llevaban por el mundo para maridar sus mejores caldos. Fue un pionero y un verdadero loco de su trabajo. Nacido en 1947 y con toda una vida a sus espaldas, cada día disfruta más de su trabajo. Tanto es así que en más de una ocasión ha confesado entre sus círculos más íntimos que su sueño sería abrir un pequeño local en Logroño con cuatro o cinco mesas a lo sumo para dar de comer lo que cada día le vayan ofreciendo los productos.

Su pasión desenfrenada es la gastronomía. «Nunca nadie dio tanto cariño por la profesión de la hostelería», le dijeron sus compañeros en un homenaje que le ofreció la cocina española en las míticas jornadas del restaurante Zaldiarán, donde dio a conocer el mismísimo Ferran Adrià en qué consiste la cocina molecular. Y Lorenzo estuvo allí, tal y como atestigua la impresionante colección de libros de su despacho, donde se da la mano la obra de El Bulli con los míticos manuales de Escoffier, el gran genio francés por el que el chef riojano siente verdadera y rendida admiración.

Por cierto, cada vez que me cito allí con él me quedo asombrado por su impresionante biblioteca gastronómica, una colección de libros que un día merece ser glosada en este suplemento semanal. Les decía que es un acontecimiento para la gastronomía riojana estas puntuales aperturas que han programado Lorenzo y su equipo porque conociendo tanto su capacidad de trabajo como el respeto que le ofrece un servicio hay que esperar lo mejor. Serán 24 aperitivos y serán 24 joyas, 24 obras de arte en la que Lorenzo expresará la magia que tiene en sus manos. Para él cualquier plato que no sea perfecto no es válido. Así es Lorenzo, un tipo singularmente humano y cordial que cuando se pone el delantal no consiente el más mínimo fallo.