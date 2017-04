Juan Carlos Zapatero siempre ha sido un enamorado de la casquería: «Desde pequeñito me gustaba. No es muy normal pero reconozco que es una parte de la gastronomía muy riojana, muy nuestra y que siempre me ha fascinado porque un gran número de posibilidades. Cuando Francis lanzó su menú degustación fui a Ezcaray a conocerlo y la verdad es que me entusiasmó porque fue capaz de darle una vuelta de tuerca a todo». Y una buena parte de la casquería riojana tiene que ver con el cordero: «Nuestra cocina está impregnada de este producto. Siempre se habla del asado, que es fantástico, pero ofrece un montón de posibilidades para hacer otras cosas». Y ésta es la filosofía de estas Jornadas del Cordero que se van a celebrar durante todos los domingos del mes de abril: «Roberto se ha encargado de hablar con las bodegas y la respuesta ha sido fantástica. Creo que se trata de salir del día a día, dar un contenido gastronómico a los domingos y adentrarnos en un producto que siempre está ahí pero que a lo mejor no valoramos lo que se merece por su calidad e historia».

GUÍA Jornadas del Cordero riojano de MT uDías. Los cinco domingos del mes de abril. uIdea. Juan Carlos Zapatero cocinará el cordero (chamarito, churro, cabrito) de diferentes formas, aunque acabando siempre con un gran asado. uMaridajes con cinco bodegas. Cada domingo una bodega maridará sus vinos con la cocina del cordero de MT. Éste será el orden de los maridajes: Altanza (2), Heras Cordón (9), Marqués de Cáceres (16), Juac Carlos Sancha (23) y Bodegas Alvia (30).