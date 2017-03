Crear, innovar, cocinar

Juan Carlos Zapatero y Roberto Amillo se encontraron y pusieron juntos los cimientos de un proyecto gastronómico que ahora va a cumplir un año: Moderna Tradición, una vermutería gastronómica situada al final de la calle Sagasta, donde la piedra de los edificios se da la mano con el metal del Puente de Hierro. «Llevamos un año y la verdad es que estamos muy contentos de cómo van las cosas. Los primeros meses fueron de locura», explica Zapatero, pero noto que cada día estamos más y más centrados y nos sentimos muy arropados con la excelente respuesta de público.

JORNADAS DEL CORDERO

Juan Carlos Zapatero siempre ha sido un enamorado de la casquería: «Desde pequeñito me gustaba. No es muy normal pero reconozco que es una parte de la gastronomía muy riojana, muy nuestra y que siempre me ha fascinado porque un gran número de posibilidades. Cuando Francis lanzó su menú degustación fui a Ezcaray a conocerlo y la verdad es que me entusiasmó porque fue capaz de darle una vuelta de tuerca a todo». Y una buena parte de la casquería