De banalización de la comida a Donal Trump

Diálogos de Cocina planteó durante dos días en el Basque Culinary Center el ejercicio de pensar y debatir sobre cuestiones cruciales del mundo gastronómico y trascender las obviedades y los lugares comunes que en demasiadas ocasiones se dan por hecho e inundan toda suerte de encuentros y congresos. ¿Qué es la comida?, ¿qué es un cocinero?, ¿qué es un restaurante? y ¿qué es un comensal? Éstas eran algunas de las cuestiones planteadas porque tal y como explicó Andoni Luis Aduriz, alma de Diálogos, la idea era «abrir la caja negra y hacernos preguntas de locos, borrachos y niños». Por eso en San Sebastián se dieron cita toda suerte de personajes: escritores, hackers, filósofos, lingüistas, analistas, cocineros, publicistas... Una inmensa selva de pensadores venidos de todo el mundo para no dejar ni un sólo títere con cabeza, como hizo Toni Segarra, que alertó a los cocineros del gran riesgo de banalización que les devora merced a su omnipresencia en los medios de comunicación, donde los cocineros se exponen a las más ridículas de las simplificaciones constantemente. Toni Segarra tituló su ponencia 'Dior sin Dior'. Y expresó muy claro a los asistentes que «los cocineros no sois tanto marca como famosos; sois más Beyoncé que Dior».

Para Segarra la cocina cambió cuando se decidió a abrirla al público: «De ser un espacio casi sagrado se convirtió en un plató. Y es más, en algunos restaurantes pasó a tratar el hecho de comer como una experiencia única de vida algo que hacemos cinco a veces al día. El chef se sintió autor de una obra y necesitaba mostrarla. Esa audiencia, que la contemplaba, al principio era mínima pero ha crecido de forma exponencial y los cocineros se convirtieron en vehículos muy eficaces para las marcas».

Para Segarra son tres los conceptos que definen una marca: la consistencia (el sustituto de la mirada a los ojos de alguien que te vende algo), la diferencia (vital para que el mundo sepas que existes) y el valor (acumulación de sensaciones intangibles que nos emocionan). La audiencia crea las marcas y un cocinero, siendo una 'celebrity', está esclavizado a una presencia física. Por eso no es marca. El hecho de ser marca pasa por saber a qué decir que no y quizá para que un cocinero sea una marca también es necesario que el restaurante esté abierto menos tiempo», sentenció.

Segarra incidió en que ahora al comensal no se le pregunta por lo que quiere: «Parte del trabajo de Ferran Adrià fue convertir al cliente en espectador de una obra. Y de ahí se ha pasado al fenómeno fan, a los llamados 'foodies'». Segarra habló de dos tipos de cocineros, los que crean platos y los que dibujan conceptos. Hay famosos que se transforman en marcas y que saben perfectamente administrar sus apariciones en público, pero el cocinero está en serio riesgo de banalización de su imagen por sus continuas apariciones. Existe un peligro de caricaturización evidente y creo que todos los protagonistas de este boom mediático deberían ser conscientes de ello y actuar de forma muy cuidadosa».

Ruth Reichl y Trump

Otra de las ponencias paradigmáticas de Diálogos fue la de Ruth Reichl, editora gastronómica durante muchos años de Los Ángeles Times o The New York Times, y especialmente activa en twitter, donde describe lo que cocina cada día poniéndolo en consonancia con el paisaje en el que vive: «Es chocante vivir en un mundo donde nos preguntamos si importa la verdad», se interrogó ante la eficacia del término de la post-verdad y su relación con dos de los acontecimientos que más han sacudido al mundo el año pasado, el 'brexit' y la victoria de Donald Trump: «La política alimentaria de los Estados Unidos tiene que ver con su elección como presidente. EEUU nació como una nación de granjeros. Los que trabajaban la tierra eran los elegidos de Dios. Las diversas políticas económicas transformaron las granjas en grandes cultivos extensivos. Las granjas familiares desaparecieron. Nixon les dijo a los granjeros que tenían que hacerse grandes o largarse. La crisis fue brutal y el descontento enorme. Más de un millón de personas tuvieron que emigrar, se fueron ellos y se fueron las tiendas, comunidades y pueblos enteros desaparecieron. Hace veinte años el movimiento de las milicias derechistas surgieron del desarraigo de esos granjeros con respecto a su tierra. La élite miro hacia otro lado. Se hicieron bombas con fertilizantes y todo cambió. Todas esas políticas generaron millones de ciudadanos descontentos que a la postre han votado a Trump. No me cabe la menor duda de que el granjero americano ha elegido a un presidente que va a hacer estallar todo el sistema».

Ruth Reichel explicó que hay al menos una esfera donde sí importa la verdad: «La publicidad de los alimentos. El bombardeo de propaganda de la comida. Hay una razón por la que los niños comen distinto en cada zona del mundo. Los humanos son animales gobernados por el sabor. Los bebés no bombardeados por la publicidad cuando se les deja decidir solos saben exactamente cómo cuidarse. La noción de la comida actual es una mentira. Es hora de dejar que los grandes fabricantes de comida dejen de decir a los niños qué comer, cómo comer y dónde comer».

Para la periodista norteamericana, «cocinar es una elección y lo consideramos algo virtuoso. Lo contrario a ese virtuosismo es lo que está dañando a nuestros hijos y al planeta. Es hora de que dejemos de considerar las palabras que utilizamos sobre la comida. Cuando Trump come su chuleta muy hecha y le echa ketchup es como un vasito para bebés.... Se les dice que son como niños. Las palabras que elegimos y como las utilizamos pueden tener consecuencias enormes. Hay que escribir historias emocionantes. Si queremos cambiar el sistema alimentario tenemos que seguir luchando por las cosas que creemos. Hay que encontrar nuevos significados en los sonidos de las viejas palabras. Me avergüenzo de los cocineros que apoyan productos que no utilizan para sus familias».