Hambre, lujo y ortorexia

Nunca he hablado de gastronomía en congresos. Pero en los últimos años he hablado mucho del hambre», así comenzó su ponencia el periodista y escritor argentino Martín Caparrós, que subrayó que la comida se ha convertido en un objeto de consumo «que no necesita ser comido para ser consumido, se habla, se dibuja, se fotografía. Y la gastronomía se ha convertido en una especie de arte fácil al que todos tenemos acceso. Los cocineros son artistas que producen objetos de arte que sólo pueden ser consumidos por unos pocos».

Y fue más allá Caparrós: «Comemos para mostrar lo que comemos, queremos que nos perciban como qué sabemos de este arte y disfrutar de la vida. Y la comida funciona como una especie de reafirmación ante la sociedad y lo compartimos a través de las redes sociales». Así, explicó que «cuando no queremos debatir se clasifica y se califica. Es información para bobos; por eso el periodismo gastronómico es más gastronómico que periodismo», expuso antes de entrar en el problema del hambre: «La reducción del despilfarro de alimentos está muy bien, da vergüenza tirar tanta comida. Pero no va a cambiar casi nada en la situación de la mayoría del los hambrientos que viven en los países más pobres de África y Asia. El problema es que el hambre suele ser ajeno. Es un problema descartable porque es de otros y encima están muy lejos de nosotros».

El británico Steven Pool. habló de lo que pasa cuando la comida se convierte en un fetiche: Es la ortorexia, es decir, convertir la comida como un vehículo para ser inteligente: «Los 'hipster-foodies' son espiritualmente más puros que las masas. La comida como una cuestión metafísica de la felicidad. El consumo conspicuo. Compramos cosas que no necesitamos. El inglés medio pasan cinco días a la semana viendo programas de comida para intentar salvar su vida».

«Los nutricionaistas tienen que inventar cosas para seguir vendiendo»