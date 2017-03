Cazados por la comida

Bee Wilson, británica y autora de libros como 'Mi primer bocado' o 'La importancia del tenedor', además de colaboradora de medios como 'The New Yorker' o 'The Guardian', centró su ponencia en algo esencial de Diálogos de Cocina: ¿Que es la comida?: «El nuevo paradigma es considerarla como un entretenimiento; ya no somos cazadores, nos hemos convertido en la primera generación de la historia de la humanidad que es presa de la comida. El giro ante la historia de nuestra especie es copernicano».

Hasta nuestra época la tierra y el paisaje determinan qué es la comida; ahora todo ha cambiado y nuestro cuerpo debería rechazar la comida rápida como veneno pero no es capaz de hacerlo».

La razón es que buena parte de la comida miente: «Nuestros ancestros comían guiados por la experiencia. Si era dulce era bueno; si era amargo estaba podrido. Los científicos han sido capaces de reproducir los sabores sin nutrientes. Nuestro cuerpo identifica que hay frutos rojos en un yogur pero no es capaz de percibir ni las vitaminas ni los minerales de la fresa. La realidad es que no estamos comiendo comida, estamos comiendo otra cosa, la anticomida». Y existen datos impresionantes: «Antes, la ingesta de azúcar era ocasional. Ahora, en el Reino Unido el 80 por ciento de los productos de los supermercados contiene azúcar añadida. Se han demonizado los carbohidratos que durante siglos han asegurado el bienestar de la humanidad. Resulta grotesco insistir en que algo como el arroz sea malo cuando lo comen millones de personas a diario en Asia».

«Hay que enseñar a los niños el significado que tiene la comida»



«En Inglaterra el 80% de los productos de los supermercados tiene azúcar añadida»

Comer bien

Bee Wilson explicó que en gran medida hemos olvidado lo que significa comer bien y alimentar bien a nuestros propios hijos: «Hay que enseñar a los niños el verdadero significado que tiene la comida. Con ello lograremos cambiar el contexto en el que tantos estímulos nos llevan a comer más de lo que necesitamos. Los momentos más importantes para una familia eran aquellos que sucedían en torno a una mesa, toda la familia se sentaba a comer junta. Ya no es así, a los niños se les llena de actividades, comen sándwiches en un coche y se pierde el valor que tiene la comida más allá de la propia alimentación».

Y señala Wilson que en muchas ocasiones la gente tiene miedo a la comida: «Se ha convertido en una especie de religión, en un elemento moralizante cargado de etiquetas que distinguen entre lo que es bueno y lo pernicioso. La comida no es comida, es una forma de entretenimiento de una sociedad de masas en la que siendo una fuente de alegría se ha terminado por convertir en la enorme paradoja de poder causar tanta infelicidad».