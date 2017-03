Pensar la cocina y las vidas gastronómicas

A quién le importa la verdad? ¿Qué entendemos por comida hoy? ¿Es cocinero el que cocina? ¿Qué es realmente un restaurante? ¿Qué quiere un comensal? ¿De qué se alimenta el hambre? ¿Puede la tecnología hacer de la gastronomía un código abierto? Todas estas preguntas girarán obsesivamente en el Basque Culinary Center (BCC) en la décima edición del congreso 'Diálogos de Cocina', que se celebrará el lunes y el martes en San Sebastián y que organizan conjuntamente Eurotoques, Mugaritz y el BCC. El evento abrirá las puertas de la cocina para dialogar, para pensar en plural sobre el singular momento que atraviesa la gastronomía. Durante dos días, la cocina será asumida como 'un código abierto' -jugando con el concepto informático del open source- para reflexionar sobre la forma en que la gastronomía constituye una fuente abierta de cultura y conocimiento, que ha evolucionado gracias a la intervención y colaboración de actores en todos los niveles: productores, cocineros, foodies, investigadores, escritores, historiadores, científicos, educadores, nutricionista, biólogos, diseñadores, artistas.

PONENTES Y COMENSALES DE 'DIÁLOGOS DE COCINA 2017' Karlos G. Liberal Código abierto. El data activista y ciberpunk Karlos G. Liberal introducirá el concepto de código abierto, trasladando nociones del mundo cibernético -y hacker- al gastronómico. Expondrá los usos que tienen las fuentes abiertas, así como el arte y el significado que hay detrás de un movimiento social rebelde como el que se vive en las redes. Héctor Abad Faciolince Lenguaje. ¿Quién inventa las palabras? El colombiano Héctor Abad Faciolince, entre los escritores más célebres de Latinoamérica, autor de El olvido que seremos o Tratado de culinaria para mujeres tristes, reflexionará sobre el lenguaje y el uso que le damos a las expresiones con las que configuramos realidades como la gastronómica. Bee Wilson El gusto. La comida muerde, miente y tiende trampas afectivas. Están en todas partes y a veces parecen más un pasatiempo que otra cosa. La investigadora inglesa Bee Wilson ahondará en la paradójica relación que establecemos con lo que nos llevamos a la boca; en la forma en que elegimos nuestros alimentos y la plasticidad del gusto. Ruth Reichl Ficción. Ruth Reichl analizará los efectos de la llamada post verdad. Otrora crítica gastronómica de 'The New York Times' y editora de 'Gourmet' analizará los riesgos de una era digital signada por la inmediatez. Cómo esta tendencia de las noticias falsas no solo se traslada a la política; cómo la ficción como recurso mueve más que la verdad. Steven Poole Dios entra por la boca. El autor del libro No eres lo que comes, Steven Poole, conversará en Diálogos de Cocina sobre los efectos de la 'ortorexia', la creciente obsesión patológica por comer comida saludable y la manera en que se tejen vínculos desproporcionados y hasta 'religiosos' alrededor de la comida y sus efectos en el cuerpo. Joan Roca ¿Qué son los restaurantes? Con treinta años de historia en El Celler de Can Roca, tres estrellas Michelin en Gerona y un amplio muestrario de apuestas interdisciplinarias, Joan Roca compartirá maneras de asumir -y de vivir- un sistema tan complejo como el de un restaurante. Es uno de los grandes de la gastronomía mundial.

Diez años de vida

En sus diez años de vida, 'Diálogos de Cocina' ha estimulado el análisis desde una variedad de perspectivas. En su primera edición del 2007 diseccionó tres conceptos básicos: producto, tecnología y visión. En el 2009 se adentró en el laberinto de los sentidos. El liderazgo, la motivación y el crecimiento personal centraron la reflexión en la edición del 2011. Diálogos de Cocina retrató el oficio de artesano en el 2013 y en la pasada edición del 2015 abordó el poder de la cocina para pronosticar el futuro y su capacidad para alentar la vanguardia.

El programa de esta edición incluye chefs de renombre como Joan Roca, de El Celler de Can Roca, Dominique Crenn -con dos estrellas Michelin en Atelier Crenn, San Francisco- y el mexicano Jair Tellez, de Merotoro y Laja. También participarán personalidades como Ruth Reichl, editora y exresponsable de la crítica gastronómica del New York Times; o la historiadora inglesa Bee Wilson, autora de 'Mi primer bocado: cómo aprendemos a comer'.

Otros de los participantes en los 'Diálogos' serán el crítico cultural Steven Pool, autor de 'You Aren't What You Eat (No eres lo que comes)'; el investigador y filósofo Luis Castellanos, fundador de El Jardín de Junio, y los escritores latinoamericanos Martín Caparrós, escritor de 'Hambre' o 'Entre Dientes', y Héctor Abad Faciolince, autor de 'Tratado de culinaria para mujeres tristes'.