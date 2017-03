Gastronomía más sostenible

La sostenibilidad en el ámbito de la gastronomía, la digitalización y la experiencia del consumidor más allá de lo que tiene en el plato serán algunos los retos que marcarán el negocio de la gastronomía del futuro. Estas son las perspectivas que 190 cocineros europeos con al menos una estrella Michelin compartieron hoy en varios talleres durante la jornada 'Gastronotrends', que se ha celebrado esta semana en Bruselas.

Récords en la edición gala La Guía Michelin Francia 2017 incorpora hasta 70 nuevos restaurantes con estrellas, una cifra récord en los diez últimos años. En total, la selección recompensa 616 establecimientos con estrellas. Este año, el restaurante 1947, ubicado en el hotel Cheval Blanc, de Courchevel, logra tres estrellas. El chef Yannick Alleno, ya distinguido con tres estrellas en su restaurante Pavillon Ledoyen, de París, propone en esta mesa excepcional una experiencia gastronómica fuera de serie. «Yannick Alleno ofrece una lección de alta cocina una experiencia memorable que, sin ninguna duda, merece el viaje y que seducirá los paladares de los mayores gourmets del mundo», ha comentado Michael Ellis, director internacional de las guías. La selección 2017 incluye también una docena de nuevos restaurantes dos estrellas: Le Pressoir d’Argent- Gordon Ramsay y La Grande Maison de Bernard Magrez, en Burdeos, Le Pré-Xavier Beaudiment, situado en Clermont-Ferrand, Le Montgomerie y Le Kintessence, en Courchevel, La Maison des Bois-Marc Veyrat, en Manigod, La Grenouillère, en Madeleine-sur-Montreuil, Kei, La Table de l’Espadon y Clarence, en París, L’Hostellerie de Plaisance, en Saint Emilion, y, por último, Gindreau, en Saint-Medard. Repartidos por el todo el territorio francés, otros 57 restaurantes obtienen su primera estrella en la edición del 2017 de la guía, prueba de la vitalidad y la estrecha relación gastronómica entre las regiones del país. Los inspectores han constatado también que los chefs continúan prefiriendo una cocina sin complejas, preocupados por la huella ecológica y económica de su trabajo.

En el discurso de conclusión de la jornada, los moderadores de los talleres destacaron el «dinamismo y entusiasmo» de los participantes y pusieron en valor la organización de un evento que, dijeron, «permite que muchos profesionales pongan en común sus experiencias». «Muchos cocineros tienen ya claro que no se pueden, por ejemplo, ofrecer fresas durante el invierno», señaló uno de los moderadores de la jornada, que incidió en que había percibido un «compromiso claro» para «hacer las cosas de otra manera» en el ámbito de la sostenibilidad. El cocinero español Paco Morales, del restaurante 'Noor' de Córdoba (con una estrella Michelin lograda en la última edición), recalcó que se trataba de la primera vez que se juntaban 300 estrellas Michelin en un mismo evento, una oportunidad «para que los cocineros a nivel europeo puedan contar su experiencia, sus dificultades y su día a día en sus respectivos proyectos gastronómicos».

Momentos de la presentación de la Guía Michelin Europea con la presencia de cocineros y periodistas gastronómicos españoles. :: / L.R.

Paco Morales hizo hincapié en las dificultades económicas que muchos restaurantes han afrontado tras la crisis económica y recordó que él mismo se vio obligado a cerrar uno de sus establecimientos «cuando no daban los números». No obstante, «si cada restaurante tiene un concepto único que le haga especial, se puede conseguir salvar la crisis», aseguró el cocinero español. La jornada enmarcó además la presentación de la Guía Michelín de ciudades europeas, que en sus más de mil páginas reúne recomendaciones de 2.330 restaurantes en 44 ciudades de 20 países europeos. La recopilación suma los establecimientos que cuentan con alguna estrella Michelín, los que reciben la distinción Bib Gourmand (por su extraordinaria relación calidad-precio, más accesibles económicamente) y aquellos que, sin ninguna diferenciación particular, son recomendados por los inspectores de Michelin.

41 españoles

En la guía, España pone en valor su gastronomía con 41 restaurantes con al menos una estrella en Madrid, Barcelona y Valencia, además de 25 con la distinción Bib Gourmand. El director internacional de las guías Michelin, Michael Ellis, incidió en la importancia de que la recopilación tenga «una visión europea». Además, consideró que la inclusión en esta guía es un método de «unificación», ya que, «aunque la cocina de Barcelona pueda ser distinta a la de Berlín», Michelín es «símbolo de calidad en todo el mundo».