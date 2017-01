Adelgazar tras la Navidad

La dieta post-Navidad tiene que nacer de un concepto de alimentación equilibrada con todos los grupos de alimentos pero con prevalencia de frutas y verduras frente a grasas, azúcares y sal; no olvidar ni una de las cinco comidas al día, dos litros de agua para depurar y ejercicio regular. Esta es la dieta sana para perder los 2 ó 3 kilos que nos ha dejado la Navidad.

«Lo mejor es poner remedio cuanto antes y que los kilos se vayan tan rápido como han llegado. Para ello basta con seguir una dieta baja en calorías, rica en alimentos vegetales y alimentos frescos durante una semana o dos y volveremos a recuperar la buena forma física», asegura Laura Arranz, doctora en Alimentación y Nutrición y profesora asociada en el Departamento de Nutrición de la Universidad de Barcelona.

Advierte, no obstante, que el ritmo de pérdida de peso depende mucho de cada persona. En general, lo saludable es bajar medio kilo por semana. «Perder peso más rápido puede dar lugar al conocido y temido efecto rebote. Por tanto, más vale algo más lento pero seguros de no recuperar lo perdido», subraya la también fundadora del proyecto Gana Nutrición y consultora en nutrición y legislación alimentaria para empresas y restaurantes.

«Para bajar unos kilos -apunta Laura Arranza- lo que es importante es que comamos menos cantidad, sin dejar de comer bien y tomando de todos los grupos de alimentos aunque dando más protagonismo a los que, de por sí, son menos calóricos».

Una dieta -Desayuno: Zumo natural de dos narajnas; bebida de avena con café; tostada de pan de centeno con AOVE, pizca de azúcar (1/2 cucharada de café) y canela (Ejemplo 1). Yogur desnatado natural con una mandarina y medio plátano a trocitos, semillas de amapola, puñadito de cereales integrales y canela; café o te (Ejemplo 2). -Media mañana: Yogur desnatado y tres nueces (1) Manzana y diez almendras (2). -Comida: Brócoli con judías blancas salteado con ajo y aliñado con pimienta negra y AOVE; Sepia a la plancha con ensalada mixta aliñada; 1 rodaja pequeña de pan integral o de centeno (1). Espinacas salteadas con trocitos de nueces y sésamo; Media pechuga de pollo con ensalada de tomate aliñada con AOVE; 1 rodaja pequeña de pan integral o de centeno (2). Media tarde: Plátano (1) Naranja (2). -Cena: Crema de calabacín, puerro y calabaza; Atún a la plancha con ensalada de tomate (1). Caldo de verduras depurativo (apio, cebolla, puerro, chirivía, zanahoria); Merluza al horno con media patata al horno (2). Recena: Yogur desnatado. Dieta facilitada por la dra. Laura Arranz a EFE.

Predominio de las verduras: este grupo de alimentos tiene que estar presente en una buena cantidad en cada comida principal, comida y cena. Son bajos en calorías, tienen fibra y son saciantes, y además son ricos en vitaminas y minerales. Deben formar parte de los primeros platos en raciones completas o bien de los acompañamientos. Aquí incluimos verduras cocinadas y también ensaladas.

Las ensaladas deben estar elaboradas con ingredientes vegetales del tipo lechuga, brotes, tomate, cebolla, zanahoria, etc. Podemos añadir un par de ingredientes extra algo más calóricos como: olivas, aguacate, pipas, frutos secos, semillas (sésamo, amapola, etc). Y debemos evitar los ingredientes muy calóricos como queso (a excepción de que sea fresco), bacon, salsas, picatostes, etc.

Menos carne

Disminuimos el consumo de carne a favor de pescado y legumbres: con el pescado conseguimos proteínas de calidad con un valor energético menor que las carnes, especialmente cuando pensamos en el pescado blanco, y para el pescado azul, aunque no es tan ligero tiene un tipo de grasa que no tiende a acumularse en el organismo. Las legumbres tienen también proteínas, muchísima fibra que nos ayudará tanto a la saciedad como al tránsito intestinal. Las podemos combinar tanto con verduras como con arroz u otros cereales. Podemos tomar dos o tres raciones de carne blanca a la semana pero que sean de pavo o pollo o conejo.

Las dos o tres raciones de fruta imprescindibles y mejor entre horas que después de las comidas. Eliminar la fruta de las comidas principales y dejarlas para media mañana y media tarde durante unos días nos ayuda a comer menos y a bajar de peso.

Cereales pocos y siempre integrales: pan o cereales integrales para el desayuno sí, pero mejor evitarlos durante el día o tomarlos en pequeña cantidad.

Frutos secos y yogures desnatados para complementar la dieta sobre todo entre horas o, en el caso del yogur, después de algunas comidas. Son dos opciones saludables para calmar el apetito y no caer en la tentación de comer dulces o alimentos más calóricos.

Mucha agua

No olvidarse de tomar unos 2 litros de agua al día. Adelgazamos más y mejor si estamos hidratados. Podemos tomar agua, aunque también contribuyen a hidratarnos los zumos de frutas naturales y las infusiones.

Pero esta dieta tendrá su efecto si evitamos caer en errores frecuentes tales como ayunar, saltarse comidas, eliminar grupos de alimentos de nuestra dieta o basarse en un solo grupo o en un solo alimento (tipo 'dieta de.'). En general, dejar de comer es algo que no nos ayuda pues estamos provocando cosas nada postivas:

- Una alteración del metabolismo, haciéndolo más lento: cuando nuestro cerebro detecta que no llega alimento de forma regular envía señales de ahorro de energía al organismo, cosa que nos hará no quemar apenas calorías y coger aún más peso cuando empecemos a comer como lo hacemos de forma habitual.

- Un mayor apetito. Cuando nos saltamos comidas acumulamos mucha más hambre, de manera que cuando llega el momento de comer o cenar, sin ser conscientes, nos pasamos.

- Desequilibrios en la ingesta de nutrientes. Prescindir de algunos alimentos o grupos de alimentos, como los lácteos, los cereales, las carnes, los frutos secos, etc., puede ser peligroso puesto que puede desequilibrar nuestra dieta o hacerla demasiado pobre, ocasionando ingestas insuficientes de algunos nutrientes. De lo único de lo que podemos prescindir es de los dulces y de alimentos excesivamente grasos y calóricos, pues de hecho estos son totalmente prescindibles en nuestra dieta.

Y si queremos bajar de peso, algo que tampoco deberíamos hacer es tomar alimentos ricos en grasas, azúcares y sal. De lo contrario, estaríamos echando por la borda el esfuerzo que estemos haciendo para comer menos.

Una dieta lógica

Laura Arranz, especializada en educación alimentaria para niños, familia y personas con dolor crónico sobre lo que ha escrito varios libros, es también creadora de la 'Dieta Lógica'. «Es una forma de entender la alimentación de manera que ésta siempre sea respetuosa y coherente con las necesidades nutricionales individuales, la situación personal, los gustos y aversiones, las posibles intolerancias o alteraciones gastrointestinales y también con la estacionalidad de los alimentos y su lugar de origen», explica.

El objetivo de esta dieta, cuyo modelo está basado en la dieta mediterránea, es «conseguir el máximo beneficio para la salud y el bienestar de cada uno de nosotros a través de una alimentación individualizada y que genere emociones positivas. Sólo así podremos dejar de una vez por todas las 'dietas' para adquirir un estilo de vida saludable y placentero que sin duda será para siempre», argumenta.

Si durante la Navidad hemos ganado dos o tres kilos, este sobrepeso se irá como ha llegado cuando recuperemos la vida rutinaria, con una dieta controlada y aumentando la actividad física, sin necesidad de someternos a un régimen alimenticio restrictivo.

«Para perder ese peso de más y mantenernos hay que llevar una dieta equilibrada y variada y, en todo caso, reducir un poco el tamaño de la ración y hacer ejercicio», explica Aránzazu Aparicio, profesora titular en el Departamento de Nutrición de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Pero si decidimos ponernos a dieta seguro que caemos en algunos tópicos y errores, que se convierten en peligrosos sobre todo en personas con problemas de obesidad ya que pueden sentirse frustrados ante resultados poco duraderos. «Ningún alimento es capaz de hacernos adelgazar. Los únicos que adelgazan son aquellos que nos dejamos en el plato», apunta Aránzazu Aparicio, que anima a bajar de peso de forma progresiva con una dieta moderada, equilibrada y variada. Y, sobre todo, aumentar la actividad física. «Si hiciéramos más ejercicio no haría falta restringir tanto la ingesta energética», subraya.