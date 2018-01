La Navidad no es tóxica Presentaciones muy coloridas para acabar comiendo en pajita.:: L.R. Los riesgos de las dietas 'detox', un gran ejemplo de sinsentido LA RIOJA LOGROÑO. Martes, 16 enero 2018, 15:07

El último grito entre famosos, bloggers y finalmente entre gente de a pie para eliminar toxinas parece haber marcado un antes y un después en el mundo de las dietas. Limpiar el organismo a base de zumos depurativos que mezclan verduras y frutas, durante un periodo que puede variar desde una semana hasta un mes. Es lo que se conoce como dieta 'detox' (o desintoxicación). Pero, ¿qué riesgos entraña para la salud?

El asunto parte ya de un sinsentido expuesto de forma muy directa por famosos y bloggers que crean tendencias no del todo adecuadas. «Como he comido muchas gracias en Navidad. Como he bebido más de la cuenta durante estas fechas. Como apenas he ingerido alimentos sanos. Como...». Piensan esto y actúan en consecuencia: «Lo mejor que puedo hacer es todo lo contrario. Como mi cuerpo está intoxicado con tanto azúcar, grasa o alcohol, lo que corresponde ahora es hacer un tratamiento depurativo». Error. ¿Qué riesgos entraña para la salud?

GUÍA Un plan 'detox' tipo Hacer cleaning Es limpiar tu organismo a través de una alimentación, dicen, sana y equilibrada que ayuda a eliminar las toxinas. Aseguran que estas toxinas pueden entrar en nuestro organismo a través del aire, alimentos o agua o la piel. Y defienden equivocadamente que con el 'cleansing' ayudamos a trabajar mejor a nuestros órganos más implicados en el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Se trata de ayudar a la depuración que ellos mismos realizan cada día. Un error. El 'cleansing' se realiza mediante una dieta detox, es decir, que ayuda a eliminar toxinas y queremos que empiece a formar parte de un estilo de vida saludable a mantener el resto de tu vida. Pero ni es saludable ni muchos menos equilibrado. Los cuatro pilares 'detox' Dejar de ingerir toxinas mediante una dieta 'detox' (libre de toxinas). Reforzar con vitaminas y enzimas los procesos naturales de desintoxicación. Dar un descanso a nuestros órganos, por ejemplo evitando las digestiones pesadas, para que puedan dedicarse eficientemente a la eliminación de las toxinas de nuestro cuerpo. Y evitar alimentos que nos causan ciertas intolerancias. En internet Una marca 'detox' garantiza que con su programa 'detox', que consiste en 6 zumos 100% naturales llenos de vitaminas y nutrientes, que aportan todo lo necesario para una jornada completa de alimentación sana, ligera y equilibrada, y haciendo una o varias jornadas de 'cleansing' con Drink6, el cliente (no son pacientes) conseguirá que su organismo se depure y se sentirá más puro, equilibrado y ligero.

Aparte de representar otra de esas dietas con efecto rebote, en las que el peso perdido se recupera con la vuelta a la normalidad, también pueden provocar cansancio, apatía, naúseas o dolores de cabeza. Esto se debe a la falta de alimentos con proteínas, ya que estas dietas buscan la pérdida rápida de toxinas acumuladas mediante una restricción de multitud de alimentos así como de su textura.

El cuerpo, con sus órganos, está diseñado para depurar las toxinas

Las dietas 'detox' son un nuevo ejemplo del famoso efecto rebote

Sin embargo, el error más importante está en la raíz misma de la propuesta 'detox'. Si el nivel de toxinas se elevara por encima de un valor que el cuerpo no pudiera eliminar, lo más probable es que se falleciera en un periodo de tiempo más o menos corto, y que se necesitara intervención médica urgente. En un cuerpo sano, los riñones, el hígado, la piel e incluso los pulmones mantienen el cuerpo desintoxicado. El asunto, por suerte, parece funcionar bien, y está testado desde hace mucho tiempo, véase la evolución.

«Con este tipo de dietas aseguran que vas a perder entre cuatro o cinco kilogramos de peso pero, en el momento en el que se vuelve a comer de manera organizada, lo que se ha perdido se recupera inmediatamente, por lo que es una pérdida de peso ficticia. Además limitan mucho el consumo de alimentos, restringiendo el aporte proteico -lo que hace perder masa muscular- y suprimiendo la textura de las comidas», afirma Marta Ruiz, del Instituto de Obesidad.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha identificado recientemente un riesgo emergente en el uso habitual de estos batidos vegetales. En este informe se revelan 18 riesgos potenciales derivados del uso que hacemos los europeos de los alimentos, y en concreto el número 14 se refiere al pernicioso exceso de ácido oxálico al que es extremadamente sencillo acceder a partir del uso de los conocidos como green smoothies (batidos verdes).

Exceso de fruta

El objetivo final de esta dieta tampoco se cumple puesto que, como la dieta tiene un alto contenido en fruta, la ingesta de azúcares también aumenta, por lo que este exceso, «al no tener que ser digerido, metabolizado y absorbido por el organismo, se transforma inmediatamente en grasa», explica Ruiz.

Según los expertos, las dietas 'detox' no son más que un remedio transitorio con resultados reversibles, en la mayoría de los casos, por lo que es más recomendable, como siempre insisten expertos en nutrición formados para estas cuestiones, seguir una dieta equilibrada y realizar ejercicio moderado antes que poner en peligro nuestra salud por este tipo de dietas de choque sin sustancia ninguna.