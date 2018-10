El mundo en un puchero Un viaje a la presencia internacional de San Sebastian Gastronomika REDACCIÓN Miércoles, 3 octubre 2018, 13:08

San Sebastian Gastronomika-Euskadi Basque Country 2018 rinde tributo en esta edición del XX aniversario a la revolución gastronómica que vivió España hace 20 años pero no olvida a los chefs y prescriptores internacionales más relevantes para presentar la mejor programación posible. Así, además de contar con la élite gastronómica española, sobre el escenario del Kursaal hablarán y cocinarán chefs al frente de reconocidos y premiados restaurantes de Asia, América y Europa.

En una inédita ponencia conjunta, Rodolfo Guzmán (Boragó, Santiago de Chile, Chile, quinto mejor restaurante de América Latina según The World's 50 Best Restaurants), Germán Martitegui (Tegui, Buenos Aires, Argentina, #60 mejor restaurante del mundo) y el cántabro pero afincado en Filipinas Chele González (Gallery by Chele, Manila) certificarán en San Sebastián la sostenibilidad de la alta cocina mundial. Y Virgilio Martínez (Central, Lima, Perú, segundo mejor restaurante de América Latina), Matías Perdomo (Contraste*, Milán, Italia), Yoshihiro Narisawa (Narisawa, Tokyo, Japón, sexto mejor restaurante de Asia) y Paul Pairet (Ultraviolet, Shanghai, octavo mejor restaurante de Asia) harán lo propio en formato individual, mostrando como pocos la evolución y tendencias de la gastronomía global.

Homenajes y premios Al no haber acabado la grabación y edición del episodio asturiano, así como de otros en los que Bourdain había empezado a trabajar esta nueva temporada (la duodécima de la serie), éste ha sido completado por los directores que ya filmaron para la productora de Bourdain también con audios del propio chef. Completado, según informa la CNN, el episodio sobre Asturias de 'Anthony Bourdain: Parts Unknown' se emitirá este próximo 30 de septiembre, una semana antes que José Andrés recoja el premio para su creador. Bourdain será uno de los galardonados de la presente edición de San Sebastian Gastronomika que, a través de su Comité Técnico (formado por Andoni Luis Aduriz, Josean Alija, Hilario Arbelaitz, Karlos Arguiñano, Juan Mari Arzak, Eneko Atxa, Martín Berasategui, Pedro Subijana y Roser Torras), también rendirá homenaje a Lluís García y Lluís Biosca (dos 'históricos' de la sala de elBulli) con el Gueridón de Oro, y a Juan Mari Arzak, que recibirá el Premio Homenaje. Precisamente del vasco, Bourdain se había considerado un gran admirador. En una entrevista en El País en 2007, el americano declaró que Juan Mari y Elena «tienen uno de los mejores restaurantes del mundo», donde «combinan lo nuevo sin olvidar la tradición vasca». Dos genios que emocionalmente se encontrarán este año en San Sebastián. San Sebastián Gastronomika 2018 celebra del 8 al 10 de octubre el vigésimo aniversario del congreso gastronómico de la ciudad de San Sebastián. Una ocasión para rendir homenaje a los chefs y a 20 años de vanguardia gastronómica que cambió para siempre la cocina.

Al plantel de cocineros venidos de todo el mundo se le suma la presencia en la capital guipuzcoana de José Andrés (Minibar**, Washington, USA), quien participará por partida doble. El asturiano ofrecerá una ponencia en el auditorio sobre sorpresa y emoción en la cocina, y volverá al escenario para recoger el Premio de Periodismo Gastronómico Pau Albornà i Torras 2018 que el congreso ha otorgado 'in memoriam' al chef y periodista neoyorquino Anthony Bourdain. Fallecido en Francia el pasado mes de junio, Bourdain conocía la cocina desde dentro (fue cocinero profesional durante 20 años) y, sobre todo, desde fuera (era el protagonista del programa televisivo de cocina 'Anthony Bourdain: Parts Unknown'-CNN-), y Gastronomika le reconoce por «su decisivo trabajo en la difusión de las cocinas del mundo y su firme apoyo a la sostenibilidad y el comercio justo, además de por su imponente trabajo literario y televisivo».

Gastronomika FEchas 8-9-10 de octubre de 2018 lugar Palacio Kursaal, de San Sebastián. aniversario Una ocasión para rendir homenaje a los chefs y a 20 años de vanguardia gastronómica y sus nuevas creaciones.

No es baladí que José Andrés sea el encargado de recoger el premio a Bourdain, ya que a ambos les unía una gran amistad. Sin ir más lejos, Andrés ejerció de anfitrión el pasado mes de abril en Asturias para que Bourdain grabara y centrara en el Principado uno de los nuevos capítulos de su premiada serie 'Parts Unknown'. Juntos, Bourdain y José Andrés recorrieron Asturias degustando la gastronomía de, entre otros, los restaurantes El Corral del Indianu y Casa Lin. «Tú solo veías belleza en todo. Tú siempre viajarás conmigo», comentó el asturiano tras conocer el fallecimiento de su colega.