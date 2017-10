MIÉRCOLES: Los guisos ricos se hacen a toda velocidad Domingo, 8 octubre 2017, 23:11

Alex García hizo la experiencia al completo. Quiso meterse en la piel de la persona que debe pensar qué comer al día siguiente, y ni es profesional de la cocina ni tampoco dispone de mucho tiempo para estar un buen rato en la cocina. «Fui anoche al 'súper' y en cinco minutos compré todo lo que necesitaba», explica. La cuestión es tener la idea clara, hacerse una lista de los menús semanales. En eso ayuda esta semana Degusta LA RIOJA.

«Todo lo que necesitamos para estos dos platos esté en el 'súper'. No hay nada raro», apunta el chef del UMM. Empieza su propuesta por unos espaguetis de verdura. No es pasta. Es la verdura cortada como si fuera ese tipo de pasta. «Venden este aparato por 3 euros», advierte. Pero no es necesario cortarlo. «Se puede hacer una juliana un poco más larga y fina, y hace el mismo efecto», remarca. Se preparan las verduras (calabacín y zanahoria, por ejemplo), y se reservan. En una sartén se hacen los langostinos. «Todo hay que dejarlo algo más crudo de lo normal, pues debemos tener en cuenta que al día siguiente lo vamos a calentar en el microondas». Consejo de chef. Retira los langostinos y mete los hongos, esta vez boletus, «pero se puede hacer con champiñones». Se añade la soja, las verduras, los langostinos y «está listo». Menos de cinco minutos.

El menú del miércoles Espaguetis de verdura con boletus y langostinos. Y pollo de corral con trompetas de la muerte y patatas. UMM Food & Drinks Los puedes encontrar en la calle Torrecilla en Cameros, 11; y en la calle San Juan. Ambos en Logroño. 941 51 97 24.

Al mismo tiempo, la olla con el segundo plato ya debe estar en marcha. «Es muy importante aprovechar al tiempo al máximo». Estos dos platos, «en 25 minutos están preparados». Para el segundo plato se dora el pollo en la olla exprés («antes de cerrarla»), y se van añadiendo los ingredientes: cebolla, vino blanco, agua, las trompetas de la muerte (en cualquier tienda), las patatas, y cerrar la olla exprés. 20 minutos y está listo.