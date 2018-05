La Master of Wine Sarah Jane Evans será la 'maquinista' de la cata Sarah Jane Evans. : / Justo Rodriguez Los vinos se servirán en el modelo 001, de Riedel, una copa creada para potenciar los aromas, texturas y sabores del tempranillo PABLO GARCÍA MANCHA Logroño Domingo, 13 mayo 2018, 20:03

Los profesionales del sector del vino tendrán la oportunidad de acercarse a celebrar la Cata del Barrio de la Estación. En esta ocasión la cita para sumilleres, hosteleros, enólogos y otras profesiones del vino será el lunes 18 de junio, que se encontrarán con una cata preparada a conciencia para descubrir facetas inéditas de las siete bodegas que conforman el Barrio, y que en esta edición estará dirigida por la Master of Wine Sarah Jane Evans, una de las grandes expertas en vino español y apasionada por los vinos de Rioja. Evans ha sido escogida Maquinista del Año 2018 y su labor al frente del tren toma el relevo de sus compañeros MW, Tim Atkin, quien inauguró la cata en 2015, y el español Pedro Ballesteros. Sarah Jane Evans, que obtuvo su título de MW en 2006 con unas altísimas puntuaciones, es una auténtica apasionada de los vinos españoles, que conoce a la perfección y con los que está en permanente contacto gracias a sus continuos viajes a España. Evans tiene varios libros sobre vinos españoles y ha ocupado durante dos años la presidencia del Institute of Masters of Wine entre 2014 y 2016. Actualmente, además de preparar un libro sobre vinos del Norte de España, es la copresidenta de los Decanter World Wine Awards y del Simposio IMW que tendrá lugar esta primavera en España.

En La Cata del Barrio de la Estación 2018 los vinos se servirán en el modelo 001, de Riedel, una copa creada para potenciar los aromas, texturas y sabores de la uva protagonista del encuentro: la tempranillo.