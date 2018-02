«Lo principal es usar verduras frescas y la paciencia al cocinar» Belinda Salgado muestra su plato de pisto con huevo frito en el bar España. / Fernando Díaz Belinda Salgado nos cocina Pisto con huevo en el bar España de Huércanos FÉLIX DOMÍNGUEZ Nájera Miércoles, 14 febrero 2018, 15:27

Admite que su relación con la cocina fue algo así como tener que enfrentarse a ella por obligación, «cuando me independicé de mi familia y no me quedó más remedio que tener que cocinar para poder comer». Desde hace cuatro años, que se hizo cargo del bar España de Huércanos, la relación de Belinda Salgado con los fogones se intensificó, ya que uno de los principales atractivos del establecimiento que regenta son sus pinchos, especialmente los fines de semana o cuando llegan fechas señaladas, tanto las del calendario nacional, como las de su localidad.

Su último gran éxito ha sido en el último concurso de pinchos que la peña pochanquera 'La Trompeta Coja' organiza cada año, desde hace siete, en las fechas finales de la Navidad. En él, su propuesta de pincho con la patata como base, resultó el mejor de entre los cuatro establecimientos hosteleros de la villa.

Estas pequeñas satisfacciones y «ver cómo acogen los clientes los pinchos que preparo», es lo que a ella le va haciendo que su afición a la cocina se le vaya incrementando. «Al principio no me gustaba mucho, pero ahora, poco a poco, cada vez me gusta más», buena prueba de ello es que, según afirma, «tengo un repertorio de más de una veintena de pinchos distintos, y casi cada domingo suelo incluir novedades en la barra».

«Al principio no me gustaba mucho cocinar, pero cada vez me gusta más»

«Me gusta buscar recetas por Internet y luego las acabo haciendo a mi gusto»

Como quiera que su afición a los fogones es algo que le ha ido surgiendo sobre la marcha, Belinda Salgado no tiene ningún reparo en reconocer que su principal 'maestro' en el arte culinario «es Internet», ya que es ahí donde ella se mueve para buscar las novedades que ir añadiendo a su repertorio. «Me gusta buscar por Internet nuevas recetas, aunque luego las acabo realizando a mi gusto, es decir, que le añado o le quito cosas según mis gustos, para acabar dándole mi punto personal a cada receta».

La elaboración

Ha elegido el Pisto con huevo frito porque es su última aportación a la oferta del España, donde dice que «ha tenido muy buena acogida», aunque para la barra le pone una variación, el huevo frito es de codorniz. Dice que el secreto del plato, al margen de uno que no quiere desvelar, está en «las verduras frescas y la paciencia».

Ingredientes Para 4 comensales 2 cebollas 3 dientes de ajo 1 pimiento verde 1 pimiento rojo 1/2 pimiento amarillo 3 calabacines pequeños 4 tomates Aceite de oliva virgen extra Sal al gusto Azúcar para neutralizar la acidez del tomate 4 huevos

La elaboración comienza por «poner a pochar la cebolla, a fuego suave, cuando está medio pochada se añade el ajo picadito. Se trocean las verduras y se añaden para que se hagan un poco, cuando ya están casi se añade el tomate, y se sazona con sal y azúcar, muy importante para neutralizar la acidez del tomate. Se revuelve bien para mezclar los sabores y, se fríen los huevos con aceite de oliva».