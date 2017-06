«Quedan mejor si las croquetas se rebozan en pan rallado grueso»

Ayer no fue una excepción. Isaac Martínez, natural de Murillo de Río Leza aunque residente en Logroño, tenía una comida de empresa y le pidieron que preparase para la ocasión el que en el último medio año se ha convertido en su «plato estrella». Se trata de las que él denomina 'croquetas de la tía Bego' (en alusión a la «autora intelectual» de la receta, Begoña Pérez Pérez) y que, en concreto, responden a unas croquetas de champiñón.

Isaac es un artista de los fogones. «Suelo cocinar para los amigos. Nunca me niego porque me encanta», afirma. Además dirige la radio de la UR, que tiene la sección 'El buen vividor' en la que los contertulios comparten sus recetas. Pero las croquetas se le resistían. «No tenía ni idea de cómo elaborarlas y la madre de una amiga, que las hace espectaculares, me enseñó en navidades. Me mostró algunas pautas básicas y sus variantes», señala. Y desde entonces se han convertido en su plato más solicitado.

Caldo y leche

«Untar el recipiente con manteca de cerdo en vez de aceite les aporta más sabor»



«Hay que dejar la masa extendida para que se atempere durante unas horas»

La receta comienza mezclando el caldo con el litro de leche entera, la nata, el hueso de jamón y la nuez moscada. Isaac cocina todo a fuego medio durante unos 20 minutos «para los que sabores se mezclen bien».

En una picadora junta la cebolla, los dientes de ajo y los champiñones o setas (al gusto) para picarlos muy finos. Asimismo, la base de un recipiente ancho y no muy alto la unta con manteca de cerdo o aceite de oliva. «Si se utiliza manteca de cerdo quedan más sabrosas», aconseja. Una vez la mezcla picada esté al punto en el recipiente, echa el jamón serrano y añade la harina para cocinarlo todo un poco.

LA RECETA Ingredientes Para unas 50 unidades Un litro de leche entera, caldo, 200 mililitros de nata para cocinar, un hueso de jamón, una cebolla, dos dientes de ajo, 150 gramos de champiñones o de setas, manteca de cerdo, aceite de oliva, 150 gramos de jamón serrano, 150 gramos de harina, huevos, pan rallado grueso y un poco de nuez moscada.

«Cuando hemos terminado y, sin dejar de remover, vamos agregando con un cazo poco a poco la leche que hemos dejado reposar al principio. Cuando terminemos, obtendremos una masa untuosa y relativamente ligera, que debemos extender en una bandeja de horno para que se atempere durante unas cuantas horas», apunta.

Una vez se enfríe, comenzará a preparar el rebozado. Para ello irá sacando partes de la masa con una cucharada de café. «Esto va a dar un tamaño adecuado para que salgan unas croquetas de bocado individual», comenta. Esas porciones de masa las coloca sobre harina y les da forma (alargadas o como pelotitas). «Luego las pasamos por huevo y pan rallado dos veces», indica. Recomienda usar pan rallado grueso «porque quedan mejor».

Seguidamente las fríe en aceite abundante y caliente y, antes de emplatar, las coloca sobre papel de cocina para que suelten el exceso de aceite. ¡Y a disfrutar!