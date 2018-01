«Esta masa tiene lo mejor de la gallega y de la de hornazo» Javier Romero en su cocina con la masa de su empanada gallega. :: / María Félez Javier Romero nos cocina empanada gallega en Aldeanueva de Ebro MARÍA FÉLEZ Calahorra Miércoles, 10 enero 2018, 12:21

Es difícil que alguien no conozca a Javier Romero. Su canal de youtube tiene más de 175.000 suscriptores y sus vídeos de recetas se ven 65.000 veces al día. El año pasado fue reconocido como el cocinero español más conocido en las redes sociales y editorial Planeta ha publicado un libro suyo que representará a España en el Gourmand World Cookbook Awards a pesar de que este año otros cocinero de renombre han publicado recetarios. Él nos prepara la empanada gallega con la que va a sorprender a sus amigos la noche de Reyes.

«Para la masa utilizamos harina, agua tibia, manteca de cerdo, levadura fresca sal y pimentón dulce», empieza. «Esta masa que hago es una mezcla con lo mejor de la masa de la empanada gallega y lo mejor de la masa de hornazo, creo que así mejora», comenta.

Ingredientes Para la masa 600 gramos de harina 200 ml de agua tibia (no más de 42 grados) 120 gramos de manteca de cerdo 25 gramos de levadura fresca 1 cucharada de café de pimentón dulce 10 gramos de sal Para el relleno 100 gramos de jamón serrano un solomillo de cerdo de 400 gramos cebolla pimiento verde

Nos ofrece un truco para no tener problemas con la masa. «Primero mezclamos la harina con la sal y el pimentón y una vez que está bien mezclado volvemos a hacer un volcancito y añadimos la levadura disuelta en el agua», explica. Después de haber trabajado un poco la masa es cuando hay que añadir la manteca de cerdo.

Después hay que dejar que la masa vaya subiendo durante un par de horas. «Si es verano podemos dejarla un poco menos porque subirá antes por el tema de la temperatura», dice.

Mientras la masa va subiendo podemos ir haciendo el relleno para el que vamos a utilizar un sofrito de cebolla y pimiento verde además de unas lonchas de jamón serrano y un solomillo de cerdo de unos 400 gramos.

«El solomillo en la empanada gallega va cortado en filetes pero a mi me gusta más hacerlo en bastoncitos porque así no hay que estar tirando mientras te lo comes», detalla mientras nos va contando sus inicios en el mundo de las redes sociales. «La crisis me dejó sin clientes como cocinero y pensé que era el momento de dar el paso», recuerda. «Me dijeron que podías vivir si tenías más de 10.000 suscriptores pero luego te das cuenta que hay mucho de fantasía en esto de la red y que si no trabajas a diario y eres constante es imposible vivir de ello», remata.

El relleno

Así comienza a explicar cómo se hace el relleno. «Yo paso un poco el solomillo por el sofrito que hemos hecho de cebolla y pimiento, no demasiado para que no se quede seco, lo suficiente para que no suelte agua al meterlo al horno», comenta. Una vez que la masa está atemperada metemos el relleno y hacemos un corte en la parte de arriba de la empanada para que haga de chimenea.