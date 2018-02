«Por fuera está crujiente y por dentro, muy suave, con un sabor dulce» Estela Azofra con sus 'Delicias de calabaza y queso' en el concurso de pinchos de Cornago. / Sanda Sáinz Estela Azofra Martín nos cocina Delicias de calabaza con queso en Cornago SANDA SÁINZ Cervera Viernes, 9 febrero 2018, 14:05

Estela Azofra Martín tiene 36 años, es de Logroño, lugar donde reside. Está casada con un cornagués y suele participar en los concursos gastronómicos que organiza cada año la Asociación Cultural Linares. En diciembre ganó el de pinchos con 'Delicias de calabaza con queso'.

En Semana Santa este colectivo prepara un concurso de postres y en Todos Los Santos otro de pinchos. El año pasado este cambió de fechas al fin de semana de la fiesta de la Inmaculada.

Hubo veintidós participantes que debían llevar doce raciones de su pincho. Después de la valoración del jurado hubo una degustación popular cuyos donativos fueron para la asociación.

A Estela le gusta cocinar, investiga y experimenta con las recetas

Utiliza mucho la calabaza, producto que cultiva su suegro en Cornago

Estela comenta que en el 2015 quedó tercera con una tapa de hojaldre de calabaza. Y en diciembre del año pasado repitió el producto principal para ganar el primer premio: un jamón y tres botellas de vino Rioja.

Ingredientes Para la masa Calabaza, aceite, cebolla, ajo y sal. Una vez hecha se añaden trozos de fiambre de pechuga de pavo y queso rallado de varios tipos. Hamburguesita Panecillo de molde tostado (base), la masa, pan rallado, huevo, queso gorzongola, leche, aceite, huevo y nueces Al día siguiente con la masa se hacen hamburguesitas del tamaño del pan de molde utilizado para la base, se fríen con pan rallado, huevo y más pan rallado. El queso gorgonzola se funde con un poco de leche. El pan se tuesta, encima se pone la hamburguesa de calabaza, sobre ésta, queso gorgonzola fundido y para rematar, media nuez.

Era la primera vez que cocinaba este pincho al que llamó 'Delicias de calabaza con queso'. «Me gusta hacer en casa croquetas de calabaza y teniendo eso como base y buscando por Internet se me ocurrió prepararlo así», comenta.

Para elaborarlo primero hay que pelar la calabaza y picarla en dados pequeños para que se guise antes. Se pone a pochar en una sartén con aceite, un poco de cebolla y ajos picados y sal al gusto. Hay que tener cuidado para que no se queme la calabaza y al pelarla para que no quede dura.

Una vez que está hecha y queda blandita se añaden unos trocitos de fiambre de pechuga de pavo y queso rallado del que se vende en bolsas de tres o cuatro tipos diferentes. Esto hace que la masa quede más compacta y se pueda trabajar mejor. Recomienda hacerla el día de antes porque una vez que está fría se puede manejar bien.

Al día siguiente se prepara en forma de hamburguesitas, pasadas por pan rallado, huevo y otra vez pan rallado.

«Para la presentación busqué panes de molde redondos pequeñitos, hice la hamburguesita del tamaño del panecillo para que quedase de la misma forma», explica Estela, y añade «mientras se fríen las hamburguesitas se funde queso gongorzola en una sartén con un poquito de leche. Después hay que montar el panecillo (tostado en una tostadora normal), encima la hamburguesita, sobre esta una cucharadita del queso gongorzola fundido y para terminar, media nuez como adorno».

Un sabor dulce

A Estela le gusta mucho utilizar la calabaza. Es un producto habitual de las huertas y para este pincho usó las que cultiva su suegro en Cornago. En el puré le da un sabor más dulce o la legumbre.

«A la gente que probó el pincho ganador le sorprendió porque no pensaban que era de calabaza la hamburguesa, por fuera queda crujiente por el pan rallado y por dentro suave con un sabor dulce. El queso no se notaba mucho y la combinación esetaba buena», dice Estela, a la que le gusta cocinar y experimentar e investigar. Si una receta no le gusta prueba a modificarla y hacer cosas nuevas.