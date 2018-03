Jóvenes que quieren ser estrellas David Andrés preparando el plato que le dio el pase a la final. / S. PELLEGRINO David Andrés, segundo chef de ABaC, luchará por convertirse en el mejor cocinero joven del mundo REDACCIÓN Martes, 6 marzo 2018, 15:13

En menos de tres meses se celebrará en Milán (Italia) la final del reconocido concurso S.Pellegrino Young Chef, la apuesta de S.Pellegrino por descubrir al mejor talento de futuro en la gastronomía. Veintiún chefs jóvenes de todo el mundo esperan la oportunidad de sus vidas y sus carreras. ¿Quién será el S.Pellegrino Young Chef 2018?

Continúa la cuenta atrás para la Gran Final de S.Pellegrino Young Chef. Del 11 al 13 de mayo, veintiún talentosos chefs jóvenes de todos los rincones del mundo mostrarán su creatividad y habilidades culinarias para competir en Milán por el prestigioso premio S.Pellegrino Young Chef 2018.

La Gran Final marcará el punto culminante de la Milano Food Week, un delicioso evento de siete días en esta ciudad que es Capital Italiana de la Comida, y que ya es sobradamente famosa por la moda y el diseño. David Andrés, que se proclamó el pasado mes de noviembre ganador de S.Pellegrino Young Chef 2017 región ibérica (España y Portugal), se unirá al cualificado grupo de jóvenes chefs finalistas, representando colectivamente 21 regiones geográficas diferentes de todo el globo.

Andrés, que ganó la final regional con el plato 'Buscando el aprovechamiento del atún rojo', tiene 30 años y es el segundo chef del restaurante ABaC, en Barcelona, que ostenta 3 estrellas Michelin. Antes de llegar al restaurante de Jordi Cruz, el joven chef ejerció de ayudante de cocina en otros templos de la gastronomía catalana como El Celler de Can Roca, Neichel o Hofmann. Oriol Castro, mentor chef de David Andrés, lo acompañará y aconsejará en esta andadura.

El jurado

Para ganar el codiciado premio, los jóvenes chefs prepararán y presentarán sus respectivos platos de autor ante un jurado de siete chefs de renombre mundial. Conocido como los 'Siete Sabios', el jurado estará compuesto por Dominique Crenn, mentora de Mitch Lienhard, ganador de S.Pellegrino Young Chef 2016; Virgilio Martínez, chef de Central y segundo puesto en los Latin America's 50 Best Restaurants; Margarita Forés, elegida Asia's Best Female Chef; el chef australiano Brett Graham, propietario The Ledbury, en el puesto 27 en la lista de los The World's 50 Best Restaurant; Annie Féolde, la primera mujer en conquistar tres estrellas Michelin fuera de Francia, concretamente en la prestigiosa Enoteca Pinchiorri de Florencia (Italia); la chef eslovena Ana Ros, galardonada con el título de The World's Best Female Chef 2017; y el chef francés Paul Pairet, conocido por su cocina de vanguardia y por sus tres restaurantes de Shanghái: Mr & Mrs Bund, The Chop Chop Club y Ultraviolet. Después de la extensa evaluación basada en los criterios de las cinco 'Reglas de Oro' (ingredientes, aptitudes, talento, presentación y mensaje) se seleccionará un solo ganador, al que se coronará como S. Pellegrino Young Chef 2018.