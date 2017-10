El jefe de la alta culinaria de la parrilla en el mundo

El sexto restaurante del mundo

El asador de Víctor Arginzoniz fue declarado en le última lista de 'The Best' como el sexto restaurante del mundo. El Celler de Can Roca está el tercero y Mugaritz, noveno. Esto da una idea de la sorpresa mundial que ha causado el trabajo con la parrilla de un asador de pueblo que ha conmovido los cimientos de la gastronomía. Victor Arguinzonziz explica que no ha se ha preparado en ninguna escuela de cocina y que todo lo que sabe lo ha hecho a base de trabajar y de sus continuas pruebas y errores. Como cuenta García Santos, «si nos liberamos del academicismo francés, de la filosofía de la Michelín, que hasta recientemente no le concedió una estrella, estamos ante una de las cocinas más autenticas y talentosas del mundo. Una cocina que ha sabido ser ella y en la que se come como en el mejor restaurante del mundo, con un producto insuperable y con el fuego como meta».