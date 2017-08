«Es importante tener una sartén sólo para los huevos fritos» «Aceite de oliva que sea suave. Fuego medio o alto y echar el huevo a la sartén hasta que se vaya haciendo la clara y que la yema quede jugosa» P.G.M. LOGROÑO. Sábado, 12 agosto 2017, 00:29

Carolina Sánchez e Iñaki Murúa están viviendo como un sueño la apertura de su restaurante Íkaro, una decidida apuesta en el centro de Logroño por la cocina de vanguardia: «Estamos muy felices», relata la pareja de cocineros. ¿Y los huevos? Pues son fundamentales, especialmente para la memoria gastronómica de Iñaki: «Es el alimento básico de una cocina. Era lo que nos dejaba hacer mi madre cuando no sabíamos nada de cocina. Toda la vida he cenado un huevo frito por la noche y era como la medida de todo, hasta de unos chipirones o unas carrilleras, porque si estaban buenos con un par de huevos es que realmente eran buenos».

Iñaki cuenta que tienen una sartén dedicada a los huevos fritos: «Es fundamental tenerla solo para ese menester». En cuanto a la técnica, lo tiene muy claro: «Aceite de oliva que sea suave. Fuego medio o alto y echar el huevo a la sartén hasta que se vaya haciendo la clara. Es fundamental que la yema no se haga, con la espumadera echar aceite por encima de la clara y no tenerlo mucho tiempo en la sartén». Relata Carolina que en Ecuador el huevo se come por las mañanas y que se hace con otro tipo de aceites más suaves que en España, pero «es un plato muy querido por la gente».