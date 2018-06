EL DÍA DE LA HAMBURGUESA

Hace unos años teníamos un Día de la Madre, un Día del Padre, el Día de la Banderita, el Día de los Enamorados y poco más. Ahora, cada fecha de calendario se aprovecha para celebrar un 'día'. Todo vale. Esta misma semana nos enterábamos de que existe un 'día de la hamburguesa'. Y así todo. En cualquier caso, siempre es buena ocasión para hablar de este plato. En un reciente estudio se afirma que siete de cada diez españoles consideran la hamburguesa como «un plato gourmet». Cierto es que el estudio lo patrocina una marca de mostazas y mayonesas, lo que obviamente condiciona unos resultados que me parecen un tanto exagerados ya que una buena parte de las hamburguesas que encontramos en bares y restaurantes, por no hablar de las que se sirven en los establecimientos de comida rápida, dejan bastante que desear. No obstante, es cierto que los recientes años de crisis pusieron de moda estos filetes de carne picada, con una evidente mejora en su calidad y su aparición en las cartas. Un plato que se puede ofrecer a precios asequibles y que gusta a la mayoría. No es un fenómeno nuevo porque sitios emblemáticos de lujo, como Horcher, en Madrid, siempre han tenido unas hamburguesas excelentes, pero eran excepciones. Así que ahora las encontramos en buenos restaurantes y también en hamburgueserías de cierto nivel. Lo importante es que la carne sea lo mejor posible, y preferiblemente cortada a mano. Además de la carne, los complementos son importantes. Sobre todo el pan, elemento imprescindible que curiosamente se cuida muy poco.

Como saben, la hamburguesa la llevaron los emigrantes alemanes a Estados Unidos y desde allí se redifundió por todo el planeta. En Norteamérica es un plato emblemático. Y no solo en los conocidos McDonald o Burger King. Hay por todo el país estupendas hamburgueserías que aparecen destacadas en las guías gastronómicas. En Nueva York encontramos sitios de culto como Burger Joint, en el hotel Parker Meridien, o JG Melon, en la tercera avenida. En San Diego, disfruté de una excelente en Hodad's, considerada por la CNN y por Zagat como una de las cinco mejores hamburgueserías del país. En España sorprende la expansión de la cadena Goiko Grill, cuyo nivel de calidad es bastante aceptable. También importantes cocineros han fijado su atención en ellas. Paco Pérez tiene en Barcelona La Royale, dedicado exclusivamente a las hamburguesas; Dani García las ofrece en sus Bibo de Marbella y Madrid; Ricard Camarena en sus informales Canalla Bistro de Valencia y Madrid, o el veterano Paco Ron en su Viavélez madrileño.