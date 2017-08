«Los hago con el aceite que esté muy caliente y que cuaje la yema sola» «Personalmente los prefiero por la mañana, para almorzar o incluso para desayunar. Para cenar prefiero verduras», explica el cocinero P.G.M. VILLAMEDIANA. Sábado, 12 agosto 2017, 00:29

Víctor Moreno es un joven chef de Logroño que a pesar de contar con apenas 28 años tiene una enorme trayectoria profesional: «Estudié en la Escuela de Hostelería de Santo Domingo de la Calzada. Hice Grado Medio de Pastelería y Cocina y después Dirección de Cocina. He trabajado en restaurantes como la Cocina de Ramón, Cid, Carabanchel, Doñana, además de diversos eventos en Riojafórum».

Para Víctor Moreno los huevos fritos no saben igual a lo largo del día: «Personalmente los prefiero por la mañana, para almorzar o incluso para desayunar. Para cenar prefiero verduras».

Restaurante Chamberí, de Villamediana uDirección Calle Bodegas, nº 14, Bajo. Villamediana uTlf 685 633 070.

La técnica que utiliza para hacerlo es que el aceite esté muy caliente y que no haya excesiva cantidad en la sartén: «Les echo un poquito de sal, rompo la cáscara y los tengo unos 45 segundos friéndose. No hace falta mucho más. También depende de cómo le guste a cada uno, pero yo apenas les echo aceite por encima. Me gusta que cuaje la yema por su cuenta».

Para ese cocinero logroñés es fundamental contar con una buena materia prima, tanto en lo que se refiere al huevo como al aceite: «El aceite es fundamental y tiene que ser aceite de oliva virgen extra. Una pizca de sal, y a comérselos».