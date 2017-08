«Hablar de huevos fritos nos lleva a los orígenes de nuestro restaurante» «Cuando echo el huevo bajo la intensidad y logro que el calor se quede en las puntillas, que la yema esté caliente y sea líquida» P.G.M. DAROCA DE RIOJA. Sábado, 12 agosto 2017, 00:29

Ignacio Echapresto, una de las principales referencias de la gastronomía de La Rioja, recuerda con cariño los inicios de su restaurante, cuando los almuerzos con huevos fritos eran una de las referencias de su local: «Nos encantaban y nos siguen gustando mucho». Tanto es así, que recuerda un plato muy especial que hizo en homenaje al almuerzo de su padre Carmelo, con huevos, patatas, pimientos y panceta: «Era su almuerzo tradicional y jugué un poco con esa idea», explica.

Y he aquí los pasos que da para hacer un buen par de huevos: «El huevo, de calidad, aunque en verano como la gallina bebe más los huevos son más líquidos. Me gusta un aceite de oliva virgen extra, de una acidez del 0,9. El fuego ha de estar fuerte. Cuando echo el huevo bajo la intensidad y logro que el calor se quede en las puntillas. Con la espumadera rocío la clara y consigo que la yema se quede caliente y jugosa. No hay más secretos», explica. El cocinero le echa una pizquita de sal y se muestra partidario de que los acompañamientos sean de temporada: «Ahora vienen de maravilla unos pimientos verdes, pero eso ya depende del gusto de cada persona. Personalmente, me encantan así».