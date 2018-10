Gracias al apoyo de varios voluntarios para hacer realidad un sueño Xabi Gutiérrez, en la presentación del libro 'Sabor crítico'. / Justo Rodriguez PABLO GARCÍA MANCHA Logroño Sábado, 20 octubre 2018, 18:33

'Txebiko' del Cachetero, Carlos del Tizona o Gabriel Hidalgo, gestor comercial de 'Guzmán Alimentación' son tres seres apasionados por la gastronomía que colaboran con las actividades que lleva a cabo el grupo 'Cocinar a Ciegas': «Es una maravilla, te das cuenta de lo que supone para ellos y para nosotros colaborar es aprender», resume Carlos, del Tizona, que disfrutó al máximo al lado de Xabi Gutérrez. Y es que este cocinero donostiarra lleva más de 30 años a lado de Juan Mari Arzak en el departamento de innovación de uno de los restaurantes puntales de la cocina mundial: «Conocía a Juan Mari de diferentes historias, pero lo más curioso de todo es que me lo encontré en París. Me preguntó qué hacía y le dije que andaba formándome en el mundo del chocolate. Dijo que me llamaría. Y es increíble, nada más llegar a San Sebastián me sonó el teléfono. Ahora me doy cuenta de que han pasado 30 años a su lado y he tenido la oportunidad de vivir desde dentro toda la revolución gastronómica que ha vivido España; conocer y disfrutar de los mejores cocineros del mundo».

Xabi Gutiérrez tiene más de veinte libros en el mercado, aunque hasta el 'noir gastronómico' no se lanzó a la narrativa en forma de novela: «Escribo todos los días desde las siete y media de la mañana; es mi vida».