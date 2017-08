La gastronomía de 'Juego de Tronos' crea tendencias La prestigiosa serie de HBO ha logrado plasmar de forma tan extraordinaria todo un complejo mundo de rivalidades y territorios a través del uso de la gastronomía que blogs y restaurantes interpretan sus menús tan peculiares SERGIO MORENO LAYA Logroño Sábado, 26 agosto 2017, 13:27

Solo la muerte de sus personajes define mejor la personalidad creadora de George R. R. Martin, el autor literario de 'Juego de Tronos'. Hacer sufrir a sus personajes es una máxima que se ve interrumpida de vez en cuando con pantagruélicos menús (tan sabrosos como peligrosos en ocasiones) que han servido para crear esa atmósfera tan especial que se percibe tanto en el libro 'Canción de Hielo y Fuego' del mencionado George R.R. Martin, como en la posterior adaptación que HBO ha hecho del mismo para la serie 'Juego de Tronos', que actualmente está emitiendo su última temporada, la decisiva, pues el «invierno ha llegado».

La gastronomía ayuda al cine y la literatura a crear ambientes y escenas

De nuevo, la gastronomía como recurso literario y cinematográfico para crear ambientes o definir escenas. Pues no es lo mismo un personaje que siempre sale con una copa de vino que aquel que degusta una ligera ensalada. Y 'Juego de Tronos' se sirve de manera muy recurrente de la gastronomía para reflejar el carácter de sus personajes, o la riqueza de un determinado reino o casa en relación directa con el volumen de viandas existentes en sus despensas y también sobre sus mesas. Bodas, celebraciones, tascas, cenas... Cada casa tiene una forma particular de comprender la gastronomía, y esto ayuda a situar perfectamente la acción sobre el tablero de reinos en continua disputa.

El cine y la literatura tienen mucho que ver con lo gastronómico y las películas gastronómicas lo demuestran cada vez que se proyectan sobre una pantalla. El séptimo arte, en el que todo puede suceder, es también parte de la gastronomía. En él, con la excusa del buen comer o porque los personajes normalmente no deberían desfallecer por inanición, asistimos a intensas representaciones de cocina. Vemos cómo los personajes disfrutan de grandes festines. Y disfrutamos cuando alguien cuece algo a fuego lento. Tanto si son películas gastronómicas, como si no tienen nada que ver con la cocina pero en ellas hacen acto de presencia las mejores recetas, despiertan nuestro interés.

Surgen food trucks con los menús de la serie de HBO.

Este buen trabajo con la gastronomía en 'Juego de Tronos' no ha tardado mucho en dar el salto al otro lado de las páginas del libro o de la pequeña pantalla. Es un hecho habitual que las escenas de las series de televisión crucen la frontera de la ficción a la realidad. Ya pasó en su momento con el hartazgo que vivimos durante unos años de macarons, cupcakes y cócteles de lo más coloridos por el consumo que hacían las protagonistas de la serie 'Sexo en Nueva York'.

Festines y menús tan bien detallados que ayudan a conocer mejor cada reino

Y por lo visto, ahora le toca el turno a las recetas de cocina de la serie 'Juego de Tronos', que cobran vida gracias a un blog llamado 'The Inn at the Crossroads', donde se pueden consultar todos los platos que se ven tanto en la obra literaria como en la televisiva, para prepararlos, y lógicamente degustarlos. Este trabajo de recopilación y materialización de las recetas descritas ha permitido que restaurantes atentos se hayan lanzado a celebrar fiestas con los menús de 'Juego de Tronos' con muy buenos resultados. O food trucks que presentan platillos de la serie. Propuestas que viajan por las diversas casas en disputa, recetas que demuestran el clima y, por tanto, los productos con los que cuentan para sus necesidades alimenticias. Pues nada tiene que ver el Norte con el Sur, por no hablar de lo que degustan más allá del mar angosto.

Este detallismo gastronómico ayuda a comprender mejor a los personajes y el mundo en el que se mueven, inspirado en tiempos medievales, de ahí que la culinaria de la Edad Media esté de moda.