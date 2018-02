Arroces muy personales en La Chula Javier Sáenz, responsable del restaurante La Chula, de Logroño, con los cuatro arroces de la Experiencia Degusta del próximo viernes. : / Justo Rodriguez El viernes se maridarán cuatro arroces con sendos vinos de Bodegas Altanza PABLO GARCÍA MANCHA Logroño Martes, 27 febrero 2018, 13:21

El próximo viernes arrancan las Experiencias Degusta con una oferta sencillamente extraordinaria para todos aquellos aficionados a la gastronomía que amen el arroz, uno de los productos que vertebran no sólo la gastronomía española sino también la internacional, puesto que su presencia en el mundo está muy afianzada y no sólo en el arco mediterráneo y en los países de Asia. En La Chula Javier Sáenz ha sido capaz de dotar a sus arroces de una variedad infinita haciéndolos jugar con un gran número de productos y conjugándolos a su vez con enorme calidad. Personalidad y sabores riojanos hacen de este restaurante un espacio especializado como ningún otro en el mundo del arroz. Por eso no es de extrañar que dispongan de más de 16 variedades en la carta: «Trabajamos con productos de primera calidad y nuestros clientes siempre salen contentos porque creo que hemos conseguido una forma personal de elaborarlos», explica Javier, que ha preparado para esta experiencia un maridaje muy atractivo con los ci vinos de la bodega riojana de Altanza. Éste es el programa: Arroz de la Huerta con Verduritas con 'La niña de mis ojos', un vino blanco semidulce; Arroz Negro Tradicional con Chipirones, con Lealtanza Blanco, un vino blanco seco y muy aromático; Arroz Meloso con Hongos y Foie, con Edulis (Crianza 100% tempanillo) y Arroz de Carrilleras y Pimientos del Piquillo, con Lealtanza (Reserva 100% tempanillo).

Es decir, cuatro composiciones en forma de tapa para conocer tanto la gastronomía de La Chula como los vinos de una bodega que cuida especialmente sus elaboraciones enológicas.

La experiencia Fecha y hora 2 de marzo de 2018; 20.30 horas. Lugar Restaurante La Chula (C/ Marqués de Mrrieta, 6) ¿Cómo apuntarse y precio? En Oferplan. 15 euros

La Experiencia Degusta tiene un precio de 15 euros y los interesados en apuntarse lo pueden hacer a través de Oferplan, donde se detallan todas las opciones de la misma.

Una magnífica oportunidad para disfrutar de una velada muy sabrosa y maridar grandes vinos con arroces muy personales.