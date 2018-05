Un evento que en dos ediciones ha recibido infinidad de premios

En tan solo dos ediciones, y tras congregar a más de 10.000 visitantes ansiosos de disfrutar del vino y la gastronomía en el Barrio de la Estación, este evento ha recibido numerosos galardones, entre los que figuran el 'Premio Rioja Capital a la Iniciativa Singular Vinculada con los Recursos Agroalimentarios,' que le concedió en 2016 el Gobierno de La Rioja; el 'Premio a la Mejor Experiencia Enoturística', dotado por los International Wine Challenge Merchant Awards en su edición española y el premio 'Best Of', como Mejor Iniciativa Enoturística que concede la Red Internacional de Grandes Ciudades del Vino Great Wine Capitals. No hay duda de que la Cata del Barrio de la Estación de Haro es una oportunidad de sumergirse en la historia de todo un sector, el del vino, de la mano de sus testigos directos, esas bodegas que conforman todo un conjunto inigualable en el mundo y a través de las que descubrir cómo se ha ido desarrollando la industria vitivinícola que ha dado lugar a algunos de los vinos más emblemáticos del país, buscados por enófilos en todo el mundo. El precio para disfrutar de esta gran jornada festiva para el Consumidor Final entorno al vino y la gastronomía será de 100€, aunque las bodegas organizadoras han dispuesto un precio especial en venta anticipada de 80€ + gastos de gestión (2,40€). Las entradas se pueden adquirir en la web del evento -lacatadelbarriodelaestacion.com-. En el propio Barrio de la Estación, así como en su cercanías, se habilitará varias varias zonas de aparcamiento que estarán adecuadamente señalizadas.