La epopeya nipona de Félix Jiménez y su cocina del alma

Degusta LARIOJA celebra la estrella de 'Kiro' con las tres de Francis Paniego y la que un día, hace ocho años, se depositó en Venta Moncalvillo gracias al corazón de Ignacio Echapresto

Félix Jiménez es un tipo asombroso. Recuerdo con nitidez absoluta una desazón que no le dejaba dormir cuando estaba diseñando con el arquitecto el volumen y los espacios de su restaurante 'Kiro': «Había suficiente sitio para que la barra tuviera doce puestos. Él me decía que sería mejor de cara a aprovechar los metros cuadrados del local. Yo le daba vueltas y no podía dormir porque los restaurantes japoneses clásicos son para diez personas. Me acuciaba la incomodidad porque ése es el número perfecto para atender al comensal como debe ser y como dictan los cánones. Así que lo cambiamos todo. Sabía que me iba a arrepentir si no era coherente en todos los detalles con lo que estaba buscando porque 'Kiro' es el sueño de mi vida».

Cualquiera que conozca a Félix sabe que si algo prima en su carácter es la lealtad absoluta a sus metas y sus ideales como cocinero. Félix acudió a San Sebastián Gastronomika con Degusta LA RIOJA para hacer demostraciones en directo de su cocina y el stand se llenó de cocineros (entre ellos varios japoneses) que habían sido alumnos suyos. Asistían ensimismados al trabajo de Félix y al uso que hacía de las técnicas y, sobre todo, al trato absolutamente exquisito que dispensaba al arroz, a las piezas de pescado y a la elaboración del ramen. Probar el que hace con congrio es una experiencia sensorial inolvidable.

Paseando por Donosti una de aquellas noches de San Sebastián Gastronomika, donde coincidimos con Ángel León, Ismael Alonso, Edorta Lamo y Francis Paniego en 'A Fuego Negro', me comentó que iba a abrir un restaurante en Logroño: «Llevo muchos años con la idea en la cabeza y por fin ha llegado el momento». Entonces me relató hasta el mínimo detalle lo que pensaba hacer: «Una barra para diez personas, igual que en el que me inicié con mi maestro Yoshikawa Takamasa donde fui de aprendiz. Él me metió en este mundo de la gastronomía japonesa. Como no teníamos un idioma común para entendernos, yo me fijaba exactamente en todo lo que hacía, cómo se movía por la barra, la forma de cortar el pescado, la devoción absoluta que sentía hacia el atún. Se me abrieron los ojos y comprendí que había encontrado mi lugar en el mundo».

El maestro

Explicaba Félix Jiménez que el respeto hacia el maestro era conmovedor: «Silencio, concentración, todos los detalles se cuidaban con un mimo increíble. Lo más grandioso fue que el día antes de volver a Europa me invitó a ir con el al mercado de Tokio a comprar pescado. Fue emocionante».

Félix regresó a España cambiado y con la idea de dedicarse al shusi de forma profesional y comenzó una larga etapa de formación y de búsqueda. Recibió cursos y acabó dándolos, y poco a poco empezó a fraguar la idea de montar el restaurante. «Mi sitio era Logroño, lo tenía claro. Muchas personas, muchos amigos me decían que quizás era mejor abrirlo en otra ciudad más grande, con más público potencial, pero yo quería Logroño por muchas razones, porque es mi tierra y porque como ciudad es muy agradable para vivir».

La apertura de 'Kiro' en el 2015 fue un verdadero acontecimiento gastronómico para la ciudad: «El reportaje en Degusta me ayudó muchísimo porque hasta ese momento me conocían en el mundillo de los cocineros y los aficionados a la cocina y poco más. Desde que abrí la respuesta fue increíble, comenzó a funcionar el boca a boca y esa incertidumbre que sin duda tenía sobre cómo iba a ser la respuesta de la gente comenzó a disiparse».

Félix ha manejado muy bien las redes sociales, tanto es así que ha dado a conocer en Japón su local y han venido aficionados a la cocina nipona desde Tokio exclusivamente a probar sus nigiris: «Esas cosas me producen una emoción increíble. Tengo clientes de toda España, de Italia, Francia, Corea del Sur... Y la gente de La Rioja me ha acompañado desde el principio. Sólo tengo palabras de agradecimiento».

Los inspectores

Los inspectores de la Guía Michelin se presentaron en su casa a principios de año. En concreto estuvo el especialista en cocina asiática: «Me dijo que estaba encantado cuando, tras el servicio, me explicó que venía de Michelin. Me dio la enhorabuena y se marchó. Claro, de ahí a la estrella va un mundo. Yo no quería hacerme ninguna ilusión porque pasara lo que pasara, nada iba a cambiar en mi filosofía».

Hasta que recibió a finales de octubre la invitación para ir a la gala de las Estrellas en Tenerife: «En ese momento sí que pensé en que había verdaderas posibilidades, pero hasta que no dijeron mi nombre no lo quise creer».

Unos días antes de la gala, Degusta reunió en 'Kiro' a Ignacio Echapresto, Francis Paniego y Félix para hacer la primera foto con los tres cocineros con estrella de La Rioja. Ambos chefs conocían de primera mano la historia de Félix y admiran su trabajo. Ya son las tres estrellas de la gastronomía riojana, una con aromas japoneses pero nacida en Alfaro. Casi nada.

