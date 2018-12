Si los camioneros lo dicen... El 'Valcarce' de Hormilla, entre los 50 mejores restaurantes de carretera 02:35 Justo Rodriguez El Foro del Transporte Profesional reconoce al restaurante 'Valcarce', de la gasolinera de Hormilla, como uno de los cincuenta mejores de España por su cocina y profesionalidad PABLO GARCÍA MANCHA Logroño Sábado, 8 diciembre 2018, 13:56

La Rioja está situada en el corazón de una de las rutas de transporte por carretera más importante de España: el corredor que comunica Galicia con Cataluña; o lo que es lo mismo, buena parte de la cornisa cantábrica con el Mediterráneo. Infinidad de transportistas que cada día atraviesan la península y que a fuerza de miles de horas de viaje y comidas fuera de casa detienen sus camiones donde mejor se come. Quién no he escuchado alguna vez que «si hay camiones a la puerta de un restaurante se come bien y barato». Pues bien, el Foro del Transporte Profesional, uno de los nichos fundamentales de los camioneros españoles en Internet, ha generado con sus experiencias y comentarios una guía virtual de los 50 mejores restaurantes de carretera de España y colocan al restaurante de la gasolinera 'Valcarce' de Hormilla (sobre la A-12) como uno de sus elegidos, el único en La Rioja.

El comedor del Valcarce / Justo Rodriguez

La filosofía de este espacio gastronómico es el buen servicio, el trato personal a cada uno de los clientes, comida buena, rica, sana y abundante y también, la posibilidad de parar un rato, detenerse, conversar y convivir, tal y como apunta Ángel Martín Pérez-Sevilla, gerente del local: «Llevamos tres años con el restaurante y hemos conocido un mundo de personas muy trabajadoras que valoran mucho la humanidad, el trato de las camareras, el sabor de la cocina y hasta la posiblidad de darse una buena ducha en condiciones de limpieza óptima como les ofrecemos. Que nos hayan reconocido ellos mismos es lo mejor que nos ha podido pasar como profesionales».

Los responsables «Una de las cosas que más valoran los camioneros es el trato»

Ángel y Sergio Martín Pérez-Sevilla, gerentes / Justo Rodriguez

«Nos enteramos de casualidad», explican Sergio y Ángel Martín Pérez-Sevilla, arnedanos y responsables del restaurante. «Se paró a comer hace unos días un camionero y nos lo dijo, que estábamos entre los cincuenta mejores de España seleccionados por los propios transportistas. Nos hizo una ilusión enorme», explican. «El camionero pasa muchas horas de soledad en la carretera. Creo que tan importante como la comida es el trato que se les dispensa, la cercanía, la sencillez... Como son rutas muy marcadas, muchos de ellos son clientes muy habituales y los conocemos por el nombre. La verdad es que es un mundo tan duro como desconocido para la mayoría de la gente. Son personas muy educadas, trabajadoras y sencillas. De gusto estar con ellos».

La relación además tiene memoria: «No les puedes dejar tirados nunca. A veces llegan tarde, con la cocina cerrada pero nunca se les niega un plato de comida. Además, se valoran otra serie de cuestiones como las duchas especiales para ellos con un precio también acorde. Obviamente nos esforzamos en que dispongan de una comida que les guste, que sea variada, abundante, sana y con sabor, pero más allá de todo eso están los detalles que les hagan más llevadera su jornada de trabajo y el rato que tienen de descanso en los viajes».

Como consecuencia de las rutas, hay transportistas que paran a comer en Hormilla hasta dos veces cada semana: «Se genera una relación de confianza con ellos muy importante y eso nos hace, además, que apostemos por la variedad de los menús. No se les puede aburrir, hay que darles cocina muy buena, buscar los precios más acordes y hacerles disfrutar».

Un día normal se pueden llegar a 60 o 70 comidas, aunque ha habido días con el doble. Además cuentan con un pequeño hotel inaugurado hace apenas unos meses y un aparcamiento de camiones en el que cada noche descansan más de 100 vehículos.

El cocinero «Hago una cocina variada y sabrosa y nunca faltan platos de nuestra tierra»

David Pardo, jefe de cocina del restaurante

David Pardo es el jefe de cocina. Logroñés, de 48 años, comenzó trabajando en el NH con su hermano. Admira el oficio de Pedro Subijana y se declara un enamorado de la tradición: «Comencé desde abajo y ahora tengo ya mi escuela y mis ganas de trabajar, que nunca faltan», explica. David organiza junto a Ángel y Sergio el tema de pedidos y busca que la relación calidad precio sea la mejor posible: «Son menús de once euros y con eso tenemos que trabajar. Creo que lo hacemos muy bien porque potenciamos el sabor, la variedad con platos de todo tipo: pasta, arroces, verduras, carnes, pescados. No nos cerramos a nada», subraya.

«Tenemos un menú del día con unos siete primeros y nueve segundos. Lo vamos viendo con el género que tenemos en la cámara y nos organizamos. Pero me gusta mucho cocinar y quiero que los transportistas y el resto de clientes se vayan pensando en volver».

Hay un plato que ningún día falla: «La paella la hago cada jornada porque siempre sale, pero también me gusta que se coman La Rioja y tenemos mucha cocina de nuestra tierra, con sus guisos y sus tradiciones. Además, para nosotros las verduras son vitales».

David se siente feliz: «Cuando nos dan la enhorabuena es muy bonito; estar entre los cincuenta mejores de España nos tiene locos».

Cuatro menús Un miércoles cualquiera

Degusta LA RIOJA apareció el pasado miércoles por este restaurante de carretera y pudo comprobar 'in situ' la calidad y la diversidad de la cocina que practica el chef David Pardo: ocho primeros y nueve segundos. Máxima variedad. Por ejemplo, una ensalada mixta y un timbal de puerros. Además, pisto y judía verde. Para los amantes de la pasta, espaguetis con tomate y macarrones con salsa de hongos. Garbanzos con almejas y bacalao y paella, que hay todos los días.

Tres pescados: cola de rape al horno, verdel a la plancha y sepia. Y cuatro carnes: carrillera de cerdo asada con salsa de pimienta negra, pechuga de pollo a la plancha con salsa de queso azul, churrasco de ternera a la plancha y entrecot con su guarnición. Con postre, café y agua o vino por once euros. ¿Es posible pedir más por menos?

David Pardo explica que en la variedad de los menús se logra fidelizar a los camioneros: «Hay que dar bien de comer pero no te puedes quedar en cuatro o cinco platos. Les gusta que les cambies», dice.

1 Paella y cola de rape Dos sabores muy buscados. Paella de carne y marisco y Cola de rape al horno con aceite de limón.

2 Garbanzos y Bacalao Puro sabor casero. Garbanzos cocidos con almejas y bacalao, y Bacalao a la riojana

3 Puerros y lomo Notable combinación. Timbal de puerros con salsa vinagreta y Lomo a la riojana con patatas fritas.

4 Pisto y carrillera Mar y montaña. Pisto riojano con salsa de tomate y huevo frito y carrillera de cerdo con salsa de pimienta

El mapa Los 50 mejores

Ésta es la localización de los 50 mejores restaurantes de carretera de España, según la lista elaborada por los propios transportistas y publicada en la web Foro Transporte Profesional