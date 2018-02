Saturnino Ulargui estaría orgulloso La inauguración del pasado miércoles fue todo un éxito. : / Justo Rodriguez El espacio del Dubai lo ocupa desde esta misma semana La Dehesa del Muuu SERGIO MORENO LAYA Logroño Lunes, 5 febrero 2018, 12:56

Tres facetas fundamentales marcan la vida de Saturnino Ulargui Ochoa: la dedicación política al republicanismo de la ciudad y provincia de Logroño; su exitosa carrera económica en los más variados sectores de los que se ocupó y la gran capacidad humana y social. Y puestos a que te pongan una calle, mejor ésta. Es peatonal. Por tanto, no soporta su nombre el discurrir de vehículos a motor. Y encima, en la calle que lleva su nombre, desde hace unos años, se come de maravilla. Y no dejan de surgir nuevos espacios para que así siga siendo. En donde hasta ahora estaba el Dubai (Saturnino Ulargui, 8), desde esta semana encontramos la Dehesa del Muuu, que será a partir de ahora una nueva referencia en la capital para degustar buenos embutidos acompañados por vinos, sobre todo, de Rioja y Rioja Alavesa.

«Presentamos serranos, ibéricos y bellota; patés; tres tipos diferentes de ensaladas; y entrantes que cambiarán en relación a la temporada», explica Ángel, responsable de este nuevo espacio, que incide especialmente en «la calidad del producto» como emblema de este restaurante que dispone de dos salones, barra y varias mesas altas para un servicio ágil y agradable.

La Dehesa del Muuu Dirección Calle Saturnino Ulargui, 8. Logroño. Propuesta Embutidos del país tanto serranos o ibéricos como de bellota. Tres tipos de ensaladas diferentes, así como varios entrantes de temporada como espárragos, pimientos... Siempre teniendo muy en cuenta la procedencia del producto y su calidad.

Qué duda cabe de que Saturnino Ulargui estaría orgulloso de que una calle como ésta llevara su nombre. En el obituario dedicado por Diario LA RIOJA a la figura de Saturnino Ulargui Ochoa se decía que «su conversación era gratísima y atrayente, y su diplomacia era proverbial en Logroño». Ulargui tenía «verdadero don de gentes», remataba.

Y así pasa en esta tramo urbano que lleva su nombre. Se habla, se intercambian opiniones políticas, económicas... se cuenta la vida entre tragos y buenos alimentos. A buen seguro, de haber nacido algo más tarde, se hubiera dejado caer por esta nueva referencia hostelera que acaba de abrir sus puertas en Logroño.

El pasado miércoles tuvo lugar su inauguración y esta noche ofrecerá su primera cena de sábado. Y lo hará tanto bajo reserva como a quienes decidan abrir sus puertas para descubrir lo que aquí se sirve. «Nuestra única intención es hacerlo todo lo bien que podamos», apunta Ángel. «Sabemos que estamos en una calle especial, bien situada, y que en los últimos años ha ganado en importancia desde su peatonalización». Ángel no es nuevo en la calle. Lleva años al frente del Gastroburgur Muuu. «Y hemos abierto justo enfrente La Dehesa para ampliar un poco más las diversas propuestas que se ofrecen en esta calle», en Saturnino Ulargui.