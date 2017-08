'Inventos' con B... de Basilio Basilio Izquierdo y Francis Paniego, amigos y 'socios' en esta aventura de las 50 vendimias. / Sonia Tercero La Arboleda, el nuevo espacio de Francis Paniego, propone para el 23 de septiembre un inédito y espectacular maridaje con vinos de Basilio Izquierdo por sus 50 vendimias ALBERTO GIL Logroño Lunes, 14 agosto 2017, 12:31

Quizá no haya oído hablar del 'orange wine', que causa furor en centroeuropa. Quizá no sepa que hay quien elabora ya espumosos de calidad en Rioja. Quizá no sepa que se pueden elaborar vinos tipo 'manzanillas' con viura a la riojana. Quizás no sepa que alguien estaba guardando una selección especial de vino de 1994 para una ocasión como ésta. Quizá no sepa quién es Basilio Izquierdo, pero, si quiere tener respuesta a todas estas preguntas, debería asistir a la propuesta que el dos estrellas Michelin Francis Paniego ha ideado con este histórico enólogo riojano, que este año cumple sus 50 vendimias, además del décimo aniversario de su bodega, B de Basilio.

La Arboleda del Sur, el nuevo espacio gastronómico de Francis Paniego en Ezcaray, acoge el próximo 23 de septiembre un extraordinario evento en el que propone el maridaje, con cóctel y comida, de una selección de sus mejores platos con siete vinos de Basilio Izquierdo: «Como no puede ser de otra forma, la idea nació alrededor de una mesa, catando uno de mis vinos exclusivos; Francis me propuso realizar un menú especial cocinado expresamente con mis vinos... y aquí estamos».

Basilio Izquierdo nació en Socuéllamos (Ciudad Real), y estudió en la Facultad de Enología de Burdeos -la escuela le ha incluido entre los 50 enólogos más representativas de su historia, el único español-, aunque es uno de los enólogos históricos de Rioja, CVNE y Contino (32 vendimias). Hace diez años, muy cerca de la edad de jubilación convencional, decidió emprender con una nueva bodega en lugar de comprarse una casita en la playa.

En la actualidad, elabora las marcas B de Basilio (blanco y tinto), dos de los vinos con mayor personalidad de Rioja, y Acodo (tinto, blanco y rosado) con uvas seleccionadas de proveedores históricos que, pocos como Basilio, conocen: «Durante estos 40 años he visto cómo se han perdido los viñedos singulares de Rioja; antes era el viticultor quien elegía qué hacer y cómo con su propio viñedo para producir calidad y ahora son las subvenciones las que mandan». Basilio conoce esos 'restos' de viñedos singulares que permanecen en Rioja y, pese a sus 69 años, continúa en la vanguardia de la elaboración: botas de Sanlúcar, damajuanas, tinajas de barro, barricas de diferentes capacidades... son herramientas habituales en su bodega: «La energía sale del amor al oficio y, aunque lo más difícil es vender y más con los precios bajos y la competencia que hay, hago lo que me gusta».

Los vinos de las 50 vendimias Bienvenida Espumoso Micaela Torres. Para la bienvenida, un vino homenaje de Basilio a su madre. Cóctel Flor de Viura 2016. Manzanilla a la ‘riojana’. Vin d´Orange 2016. Natural de viñas. En la mesa B de Basilio Blanco 2012. A Codo Rosado 2015. B de Basilio Tinto 2011. Historia de una Boda Real 1994.

De la experiencia y la inquietud nacen los 'inventos de Basilio', varios de los cuales compartirá con aficionados y amigos en La Arboleda: «El vino naranja lo conocía desde hace años en Francia y pensé que se podía hacer en Rioja con uva blanca y fermentando los hollejos». «En cuanto al Flor de Viura -continúa- tengo mucha amistad con colegas de manzanilla Hidalgo (La Gitana) y me traje una bota de Sanlúcar para probar...».

Aunque lleva años elaborando pequeñas partidas espumosos con garnachas del Najerilla, para la ocasión ha reservado un vino muy especial, Micaela Torres: «La marca la registré en 1990, con la idea de hacer un vino en recuerdo de mi madre». Y ahí está, un blanc de noir (garnacha tinta) con el que recibirá a los comensales en La Arboleda.

Los platos de las 50 vendimias Cóctel. Teja crocante de pipas;un bocado de Tondeluna; corte de sésamo, queso y miel; barca templada de anchoas de Santoña y pimiento asado; tortillita con ensaladilla rusa;nuestras croquetas. En la mesa. Cigala con pil-pil de nueces de Ezcaray y trufa; merluza asada sobre néctar de pimientos; ternera glaseada sobre una mouselina de patata y hortalizas; blaco mousse de yogurt, helado de queso, sopa de chocolate blanco y galletas blancas Fecha. Sábado 23 de septiembre en La Arboleda del Sur (Ezcaray) a mediodía. Cómo apuntarse. Reservas en el 941 354047 o info@echaurren.com, a un precio de 120 euros por persona hasta completar el aforo.

Y, como broche final, tras probar también sus vinos 'convencionales', una reserva especial de 1994, 'Historia de una Boda Real', otro 'invento' de Basilio, un vino clásico con una microselección personal de algunas de las mejores partidas de la gran añada de 1994 que pasaron por CVNE.