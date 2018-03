Héroes del buen comer Javier, Aída, Óscar y Virginia, el equipo de La chispa adecuada, de Logroño. / Justo Rodriguez 'La chispa adecuada' apuesta por una cocina ecléctica y divertida PABLO GARCÍA MANCHA Logroño Miércoles, 7 marzo 2018, 15:20

La chispa adecuada es un poco un sueño gastronómico de Óscar Torres y Jorge García, un local cosmopolita que surgió el pasado verano en Logroño con la idea de ofrecer una cocina contemporánea y divertida con un acento máximo en las presentaciones, el sabor y la idea de compartir. «Queríamos hacer un sitio que se pareciera lo máximo al que nos gustaría ir. Y en base a esa idea comenzamos a pensar en el proyecto; un lugar para tomarnos unas cañas, unas tapas y cenar, y por eso metimos la brasa. Y creo que todo nace de esa idea», explica Óscar, un cocinero logroñés formado en la Escuela de Santo Domingo de la Calzada, el Basque Culinary Center y que comenzó su andadura gastronómica al lado de Francis Paniego, al que considera como uno de sus referentes. «Le hemos llamado 'La chispa adecuada' porque es un tema de los Héroes del Silencio que nos encanta».

Jorge García, que se encarga de la barra y de la selección de vinos, se unió al proyecto de Óscar a través de su hermana Virginia: «Me convenció porque la idea me gustó mucho desde el principio y aquí estamos los dos, haciendo realidad una idea que creemos que puede gustar a mucha clase de públicos».

GUÍA La chispa adecuada Dirección C/. Saturnino Ulargui, 4, 26001. Logroño. Teléfono 941 03 05 01. Tipo de cocina Moderna, internacional, medias raciones, tapas, brasa.

Óscar dice de sí mismo que es un chef 'sinvergüenza' porque «me gusta cogerlo todo y mezclarlo. Llevo como cocinero profesional desde el 2013 y no me atrevería a definirme porque sigo buscando y probando». Sin embargo, tiene ideas que son muy atractivas: «Jugamos mucho con los picantes; ahora hemos incorporado el chocolate a unos medallones de patitas con una salsa de mole. Me gusta mucho viajar, conocer otras recetas e incorporarlas a nuestra oferta, creo que eso es muy saludable para nuestra gastronomía, para dar la máxima variedad a la oferta riojana. También me gusta incorporar el café como ingrediente, en este caso con unas costillas de cerdo, ir metiendo cosas que nos diferencien en el mercado, hay que hacer algo distinto. Aunque también tenemos cosas para todos los públicos, como la parrillada de verdura con la salsa romescu. Creo que la carta tiene que estar equilibrada; no podemos ser Arzak el primer día...», sonríe.

Maridajes y vino

Jorge García ha buscado en la oferta de vino dos cuestiones: «Por un lado, el maridaje con nuestro estilo gastronómico y por otra parte, la búsqueda de bodegas que se salgan un poco de los nombres más conocidos. No queremos ser más papistas que el Papa pero sí dar la oportunidad a los amantes del vino de encontrar cosas más difíciles de probar habitualmente». El trabajo de selección de las referencias ha pasado por la prueba de un gran número de vinos: «Hemos visto muchos vinos Óscar y yo y sin terminar de acotar porque la puerta está siempre abierta a nuevas incorporaciones», explica Jorge, que es de la opinión de que el cliente cada vez es «más exigente y le encanta que se le ofrezcan sorpresas».