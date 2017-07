COMEREMOS INSECTOS Miércoles, 19 julio 2017, 11:48

Un buen ejemplo de todo esto es el uso o no de los insectos en la cocina occidental. A partir de septiembre ya se podrán usar. «Y se van a acabar usando porque debemos saber que esta forma de consumir no es sostenible», explica David Chamorro. Ahora bien, «culturalmente no podremos poner un insecto directamente en el plato», apunta. Así que ahí estará la ciencia para ayudarles. «Haremos un polvo del insector elegido y servirá para incluirlo en el plato de otra forma».