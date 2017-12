La coctelería sube al escenario Por primera vez en Madrid Fusión la coctelería captará la atención de los asistentes. :: L.R. Madrid Fusión acogerá como novedad el primer encuentro 'The Drinks Show' REDACCIÓN Miércoles, 13 diciembre 2017, 11:00

Dentro del marco de Madrid Fusión, en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid se celebrará los próximos 22, 23 y 24 de enero 'The Drinks Show', el primer encuentro internacional para profesionales de la hostelería en el que innovación y tendencias se unen para ofrecer una experiencia única, repleta de novedades y curiosidades sobre el mundo de la coctelería, destilados, mixers premium, cervezas, vermut y champán.

Neodrinks, un punto de encuentro para profesionales y apasionados del mundo de la coctelería, los destilados y los mixers, compuesto por un equipo con más diez años de experiencia en el mundo de las bebidas, ha lanzado esta iniciativa con Madrid Fusión.

César Ramírez, fundador de Neodrinks y principal responsable de 'The Drinks Show', señala que «para todos aquellos que amamos la hostelería, Madrid Fusión siempre ha supuesto una cita ineludible en nuestras agendas. Sin embargo, echábamos de menos que dentro de este congreso no existiera un espacio dedicado en exclusiva al mundo de la coctelería, tan en auge ahora mismo tanto a nivel internacional como nacional. Por esta razón, desde Neodrinks y junto con Madrid Fusión, decidimos crear 'The Drinks Show' y así poder dar visibilidad a todas aquellas marcas de destilados y mixers premium que deseen participar».

Serán tres jornadas en las que la vanguardia estará muy presente de la mano de los mejores cocteleros y bartenders tanto del panorama nacional como internacional. Tres días en los que, a través de ponencias y mesas redondas, iremos descubriendo los secretos mejor guardados de los bares, restaurantes, gastrobares y coctelerías más famosos del mundo; podremos degustar nuevos sabores y conocer los futuros y actuales modelos de negocio que triunfan.