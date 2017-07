LA COCINA DE RAMÓN Piñeiro le pone pajarita a la tomata local Ramón Piñeiro en la puerta de su restaurante. :: J.R. S.M.L. LOGROÑO. Jueves, 13 julio 2017, 12:14

En La Cocina de Ramón presentan una ensalada que gira alrededor de un producto de gran nivel. Es la tomata de Logroño, ya sea de la zona de El Cortijo o de Varea. Es la tomatacon 'chicha', sabrosa, suave y carnosa. Y a Ramón Piñeiro le encantaría presentarla a sus comensales como lo ha hecho para Degusta LA RIOJA. Cortada en un único trozo, lo que permite apreciar todo el potencial de este gran producto. «Pero creo que no se entendería así, por tanto suelo hacer otra presentación».

Sea como fuere, Ramón Piñeiro le pone pajarita a este traje de alta costura. Una lámina de ventresca de bonito y remata la creación con una bola de helado de aceite riojano virgen extra que le prepara Fernando Sáenz Duarte. El helado se va derritiendo para transferir a la tomate el punto de aliño adecuado. «Y esta tomate no necesita más». Es lo que es. Una buena tomate, un aliño y listo para marchar. «La ensalada buena no precisa de maquillajes». Y Piñeiro no le pone. Tan solo una pajarita para presumir en este producto de temporada.