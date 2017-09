Carlos Echapresto, mejor sumiller de España

El jurado de los Premios Nacionales de Gastronomía, organizados por la Real Academia Española de Gastronomía, ha concedido el Premio Nacional de Gastronomía 2016 al Mejor Sumiller de España a Carlos Echapresto, del restaurante Venta Moncalvillo, de Daroca de Rioja. El galardón, propuesto y defendido por la Academia Riojana, presidida por Pedro Barrio, destaca que el sumiller de Daroca ha convertido la bodega de su restaurante familiar, con más de 1.300 referencias, en una de las más valoradas de nuestro país. Este galardón reconoce, además, su experiencia como divulgador de la cultura del vino y muy especialmente de los vinos la D.O.Ca. Rioja, a través de su faceta como docente en diversas instituciones y creador de encuentros y cursos de sumillería. El Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Sumiller, que se entregó por primera vez en 2001, lo han recibido profesionales de la talla de Custodio Zamarra, Juan Ruiz Henestrosa, Josep Roca, Mª José Huertas, Mariano Rodríguez y Gemma Vela entre otros... Además, es la primera vez que lo obtiene un profesional nacido y tan vinculado a la región vitivinícola más importante de España.

Carlos Echapresto se muestra feliz por lo que supone el reconocimiento: «Venta Moncalvillo es una obra de dos hermanos que comenzaron desde muy abajo. Nuestra idea siempre fue ir a mejor, poco a poco, sin estridencias. Cada paso que hemos dados ha sido medido y preciso. Cuando llegó la estrella no fue la culminación, fue el empujón necesario para seguir caminando con paso firme hacia más cosas. Tenemos cocina y vino, vino y cocina. Ésa es nuestra filosofía». Para Echapresto, además, ser un sumiller riojano le da un carácter especial: «Somos la prioncipal región vitivinícola de España y contar con un premio de alguien tan ligado al Rioja es muy importante».

LA TRAYECTORIA Mejor Sumiller Internacional 2016 por International Wine Challenge. Best of Award of Excellence. Wine Spectator reconoce al restaurante Venta Moncalvillo por tener una de las mejores bodegas del mundo, por su gran carta de vinos y un exquisito servicio. Agosto de 2015. Best of Award of Excellence. The award of Excellence ‘Restaurante’. Chevalier de L’ordre des Coteaux de Champagne. 2014. Formador homologado en vinos de Jerez por el Consejo Regulador de Vinos de Jerez, Xeres Sherry y Manzanilla de Sanlucar de Barrameda Abril de 2011. Premio Sumiller Rioja 2009. Otorgado por el Consejo Regulador de la DOCa Rioja. Premio Alimentos de España 2006.

Echapresto explica qué es Rioja: «Esta región tiene una diversidad de suelos, variedades y microclimas impresionante; ésa es buena parte de su riqueza, y también hay que tener en cuenta el factor humano, que ha sido esencial para poner en valor lo que nos ha dado la naturaleza. Se han recuperado variedades minoritarias históricas, se han incorporado otras foráneas, hay más inquietud por parte de las nuevas generaciones de bodegueros y viticultores que quieren hacer nuevos vinos y salir a los mercados con cosas curiosas y diferenciadas, vinos con personalidad, vinos de terroir, vinos con la identidad del elaborador... Una amalgama de nuevas inquietudes que cada vez son más evidentes y que tienen un clarísimo reflejo en todo lo que está saliendo al mercado. A todo ello hay que sumar el efecto del cambio climático... Lo que en conjunto ofrece un panorama que incide cada vez más en la gran diversidad de esta denominación».

Cuando recibió el galardón al chef de España que más había hecho por la comercialización del Rioja en el mundo subrayó que «aunque nos pueda parecer lo contrario, Rioja tiene mucho trabajo por hacer porque la realidad es que es muy poco conocida a nivel mundial. En ocasiones, por el hecho de estar aquí nos creemos el ombligo del mundo, pero yo invitaría a que mucha gente de La Rioja a viajar y conocer lo que sucede fuera. Somos grandes aquí pero no somos tan grandes a nivel mundial. En ocasiones se me ha achacado mucho la cantidad de referencias que tengo en la bodega de vinos de fuera de Rioja. Pero para conocer de verdad lo que es y significa Rioja hay que compararse con lo que existe en el mercado, donde se compite con todo el mundo y con vinos de una calidad extraordinaria. A Rioja lo que le hace falta es tener una producción mayor de vinos de calidad. Una bodega va a ser grande cuando sea capaz de producir 100.000 botellas de vino de alta calidad, con 5.000 u 8.000 botellas no es suficiente».

Nueva bodega

Y además, acaba de inaugurar la nueva bodega del restaurante: «Siempre he disfrutado al máximo en la bodega del restaurante y la verdad es que cada vez que he tenido la oportunidad de invitar a alguien he podido percibir la enorme pasión de muchas de las personas que han venido conmigo. La nueva bodega nace de la idea de compartir todas mis botellas, exponiéndolas y para disfrute de las personas que quieran conocerlas. En esta bodega, con más de 1.100 referencias de vino expongo buena parte de mi vida de sumiller y de aficionado a este mundo».

Y un vino, para llegar a estar en ella tiene que reunir los siguientes requisitos: «En primer lugar me tiene que emocionar, me tiene que decir algo, no sé... un chispazo. Me tiene también que dar juego gastronómico».