«Los caminos conjuntos entre la ciencia y la gastronomía»

The Journal of Gastronomy and Food Science es la primera publicación científica en abocarse al mundo de la gastronomía y a sus interacciones. Nació de la mano de Mugaritz y AZTI-Tecnalia, para luego ser impulsada por Basque Culinary Center y editada por Elsevier. Como promotores de esta plataforma pionera de investigación y difusión, el investigador Juan Carlos Arboleya (BCC) y el chef Dani Lasa (Mugaritz) debatirán sobre la necesidad de entablar diálogos interdisciplinarios en torno a la interfaz que hay entre la ciencia y la cocina.