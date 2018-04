Los dos arietes de una hostelería riojana de calidad Óscar Solorzano y Omar Echaure compartieron sensaciones el pasado jueves, a una semana de iniciar sus respectivas finales. :: / Justo Rodriguez El barista Óscar Solorzano y el camarero Omar Echaure viajarán la semana que viene a Barcelona para representar a La Rioja en las finales nacionales de sus respectivas disciplinas. Y aseguran estar preparados SERGIO MORENO LAYA Logroño Lunes, 16 abril 2018, 11:07

A golpes están tratando de derribar una puerta gigantesca, de esas de madera maciza con refuerzos en bronce. Y sin embargo, golpe a golpe, Óscar Solorzano y Omar Echaure han sido capaces de hacerse un pequeño hueco entre los mejores del país en dos disciplinas tan importantes en la hostelería que llama la atención el papel secundario que ocupan ante el dominio mediático (y bien ganado) de unos chefs que todos juntos han logrado situarse en los más alto del escalafón. Sin embargo, camareros y baristas, pese a su gran formación, no ocupan el puesto que les corresponde porque otros muchos actúan tras las barras sin la formación necesaria para realmente darle el brillo que se merece a dos factores determinantes de la hostelería: el servir y el maridar, respectivamente.

Y en este noble objetivo andan estos dos riojanos dispuestos a situarse bajo los focos de la presión mediática durante una semana para salir de la zona de confort de sus barras diarias para ante todo el mundo y en la feria de alimentación más importante de Europa, concurrir, por méritos propios ganados durante todo este año, en las finales nacionales que buscan coronar al mejor barista de entre los 17 candidatos (uno por región) y al mejor camarero de los cuatro que han llegado a la final (ganada a pulso por Echaure en una dura semifinal celebrada en Bilbao).

Omar Echaure Edad 38 años. Profesión Camarero y DJ. Opta Al premio Camarero del Año. Trayectoria Responsable durante 12 años del Hollywood de Santo Domingo. Ahora trabaja en Singularis Riojafórum y otras colaboraciones.

Óscar Solorzano Edad 37 años. Profesión Barista y barman. Opta Al mejor barista del país. Trayectoria Asterisco Café Bar.

Óscar Solorzano (barista) y Omar Echaure (camarero) viven estos días en 'sinvivir' preparando todo, no solo aquello que deben trasladar para completar su concurso, sino sobre todo entrenando una y otra vez todo lo que tienen que hacer durante sus respectivas competiciones, que están marcadas por la intensidad, la tensión, la precisión, y la imposibilidad de cometer un error ante la presencia de un jurado que «no pasa ni una».

El Camarero del Año

Lo que ha logrado Omar Echaure está fuera de toda duda. Alimentaria nombrará al mejor camarero del año el próximo jueves, y lo hará de entre cuatro finalistas, siendo Omar Echaure uno de ellos. No es un concurso donde cada región envía a un competidor. Es un campeonato que requiere de unas semifinales por subzonas que el riojano se ganó en Bilbao hace unos meses. «Estar en la final ya es todo un premio», apunta el de Singularis Riojafórum.

Repasa una y otra vez todo lo que tendrá que hacer en la final. «No me voy a complicar. Mi idea es hacer lo mismo que en Bilbao, pero aún mejor. Allí empecé muy bien, pero hubo un momento en el que me bloqueé en exceso. Eso no se puede repetir en Barcelona», explica Echaure.

Su final comenzará el jueves que viene a las 10.00 horas en plena Alimentaria. Y por delante tendrá que superar con éxito ocho pruebas divididas en dos áreas: cuatro de sala y cuatro de barra. Atención al reto: en hora y media deberá montar una mesa, recibir y ofrecer un menú a unos clientes, decantar un vino y elaborar un plato y servirlo. Ha elegido un tartar de atún. Superadas las cuatro pruebas de sala, afrontará las cuatro de barra, con el reloj en marcha. La hora y media sigue decreciendo. Tras la barra deberá preparar dos cócteles, 4 expressos, 4 capuccinos, y 4 cafés especialidad, tirar una caña y servir una cerveza de botellín en vaso, y finalmente maridar una birra con un plato. Todo esto en hora y media y bajo la atenta mirada del jurado, con el que el hay que interactuar, siendo preciso en todo lo que se dice y en todo lo que se hace. «No podemos cometer error alguno», remarca.

Mejor Barista del Año

Óscar Solorzano volverá de nuevo al Nacional de Baristas, y lo hará más preparado que nunca. «He trabajo mucho para hacerlo mejor que en anteriores ocasiones». Compite contra baristas de cada una de las regiones de España. «De los 17, solo 6 pasan a la gran final». Y éste es el reto de Solorzano, barista en el Asterisco Café-Bar.

Será el último en concurrir en esta primera fase. «El año pasado fui el primero y me fue muy mal. Espero que esta vez todo suceda al contrario», indica. Anda liado con la preparación de su discurso, que debe acompañar en todo momento a las ejecuciones que debe desarrollar. Estará en escena el martes a las 15.00 horas. La final sería el miércoles a las 14.00 horas. En 16 minutos deberá preparar 4 expressos, 2 capuccinos y 2 café especialidad. Su 'onírico' parte con bastante posibilidades. «Lo he trabajado mucho, aunque la clave siempre está en los expressos». Y en controlar los nervios, claro.