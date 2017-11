Primera gama Los alimentos frescos y métodos como la salazón o fermentación Con este método no se conservarán más de 48 horas PABLO GARCÍA MANCHA Logroño Viernes, 10 noviembre 2017, 12:07

La primera gama está constituida por alimentos frescos, tales como frutas, hortalizas, carnes, pescados, mariscos, huevos y otros productos conservados mediante métodos tradicionales como la deshidratación, el salazón y la fermentación. Se trata de alimentos no transformados que no han sufrido ningún tratamiento higienizante. Por tanto, en general, son alimentos de riesgo, muy perecederos y que en la mayoría de los casos precisan refrigeración. Centrándonos en frutas y hortalizas, en la primera gama encontramos, además de productos frescos, frutas y hortalizas deshidratadas y encurtidas. Se trata de alimentos muy perecederos, por lo que las condiciones de conservación y manipulación deben ser muy cuidadosas para evitar riesgos. No se conservarán más de 48 horas (carne o pescado), así que si no se tiene la intención de consumirlos dentro de este periodo de tiempo, lo más recomendable es congelarlos. Para la fruta, cuyo tiempo de almacenamiento puede ir de los cuatro a los siete días, es importante no cortarla si no se toma de inmediato. Huevos, yogures o quesos también deberán guardarse en la nevera, preferiblemente en la parte superior.